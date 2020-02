I salentini De Nuzzo e Iacobelli portacolori della Casarano Rally Team nel Campionato Italiano Rally Junior

I dettagli

CASARANO (LE) – Guglielmo De Nuzzo toglie i veli al 2020 e annuncia una stagione di ambiziose novità. Dopo varie annate contraddistinte dalla partecipazione a diverse gare di zona, vissute sempre da protagonista e culminate con la conquista dei titoli interregionali riservati agli Under 23 e 25 colti dal 2014 al 2016, la nuova stagione del giovane alfiere casaranese si aprirà il prossimo 17 aprile con la partecipazione al 44°Rally Mille Miglia, prova d’apertura del Campionato Italiano Rally che quest’anno compie il suo sessantesimo anno di disputa. E proprio la massima espressione delle corse su strada italiane sarà lo scenario principale del programma di De Nuzzo (che è uno dei piloti inseriti quest’anno nell’ ACI TEAM ITALIA, ossia la Nazionale top class che la Federazione Sportiva Aci ha istituito per scoprire e valorizzare giovani talenti che vogliono crescere e dimostrare le proprie ambizioni) con l’obiettivo di lottare per la conquista del Campionato Italiano Rally Junior, prestigioso contesto tricolore che identifica i migliori talenti sotto la soglia del ventiseiesimo anno di età.

De Nuzzo che difenderà i colori della Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team, si affiderà per la scansione dei tempi e delle informazioni tecniche di guida, all’amico Maurizio Iacobelli, salentino anche lui, di Acquarica del Capo.

“Figlio d’arte”, classe 1995, Guglielmo De Nuzzo è tra i giovani più interessanti del panorama nazionale; ha debuttato non appena diciottenne in qualità di navigatore per poi cambiare subito sedile e si è imposto in questi anni a suon di vittorie di categoria e di prestazioni al di sopra delle righe. Nelle ultime due edizioni del Rally Città di Casarano si è piazzato (sempre in coppia con Iacobelli) al quinto posto assoluto, vincendo nel 2018 la classe S1600 e l’anno seguente la S2000, imponendosi in entrambe le occasioni nella graduatoria riservata agli Under 25.

La vettura che accompagnerà l’equipaggio Casarano Rally Team (identica e in mono gestione per tutti i partecipanti al CIR Junior) sarà la Ford Fiesta Mk8 R2 allestita e messa a disposizione da Motorsport Italia, una macchina che ha esordito in Italia lo scorso anno, che eroga una potenza di duecento cavalli che la porta ad essere tra le più performanti della sua categoria.

Il calendario del tricolore Junior presenta 6 gare equamente divise tra asfalto e terra (superfice quest’ultima del tutto sconosciuta alla coppia salentina) due delle quali presentano un alto coefficiente di punteggio.

Un passo avanti importante dunque quello si appresta a compiere il giovane talento casaranese, che dovrà fare tesoro dell’opportunità mettendo nuovamente in luce le sue riconosciute doti e fare esperienza in vista del suo futuro.

“È una grande soddisfazione e sono molto orgoglioso di far parte dei piloti selezionati per comporre la squadra di ACI TEAM ITALIA – ha dichiarato De Nuzzo – Sono felicissimo che la Federazione Sportiva ACI mi dia la possibilità di dimostrare le mie qualità confrontandomi con i miei coetanei nel campionato tricolore di vertice. Sarà anche un modo per crescere e per vedere a che livelli sono. Al di là di tutto ciò, so comunque di essere al centro di un progetto importante, ma sono anche consapevole che ci sarà molto lavoro da fare, anche perché sono tutte gare che affronterò per la prima volta. Cercherò di apprendere il più possibile, e spero che il sostegno di tutti: Federazione, Team, Scuderia, Sponsor, navigatore, famiglia e amici, mi possa aiutare a progredire durante tutto l’anno”.

“Come Scuderia è una nostra prerogativa quella di puntare molto sui giovani – afferma il Presidente della Casarano Rally Team Pierpaolo Carra – sono convinto che con Guglielmo De Nuzzo ci toglieremo qualche bella soddisfazione perché dispone di talento e della mentalità ideale per far bene”.

Calendario Campionato Italiano Rally Junior 2020:

17-18 aprile BS 44°Rally Mille Miglia (asfalto)

4-5 giugno SS Rally Italia Sardegna (terra) coeff. 1,5

10-11 luglio RSM 48°Rally San Marino (terra)

24-26 luglio RM 8°Rally Roma Capitale (asfalto)

23-24 ottobre VR 38°Rally Due Valli (asfalto)

20-22 novembre SI 11°Rally Tuscan Rewind (terra) coeff. 1,5