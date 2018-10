Stefano Donno assume la Direzione Editoriale de I Libri di Icaro

I dettagli

LECCE – A Lecce, nel Salento, in Puglia, in Italia, due brand come i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e i Libri di Icaro di Giorgia Meo, che nel mondo del libro del nostro Paese vivono e agiscono in maniera indipendente e con la forza dei loro libri, decidono non più di qualche mese fa di avviare una partnership di produzione e collaborazione, che da quando è nata ha sempre puntato al futuro, ma soprattutto alla veicolazione del prodotto libro in maniera sempre più aderente al pubblico della lettura con le iniziative dei Book Party e de Il Tempo di un Caffè. Ora dopo aver “rodato” collaborazioni e azioni, Giorgia Meo e la sua azienda ripongono la loro fiducia in Stefano Donno conferendogli la Direzione Editoriale.

“Ringrazio Giorgia Meo e i Libri di Icaro per l’incarico assegnatomi -dichiara Stefano Donno – che spero di poter avanti con l’impegno e l’amore e la cultura per il libro e per gli autori che mi porto avanti da quando sono in questo meraviglioso mondo. Avremo ritmi costanti nella produzione e voglia di comunicare questa nuova avventura a nuovi potenziali lettori e autori. Partiremo subito con la creazione di due collane iQdBnarrativa eiQdB poesia da me dirette, dove confluiranno qualità, solo qualità nient’altro che qualità specchiata e certificata da uno staff di grandi professionisti come Giovanna Ciracì e Emanuela Boccassini”.

Dichiara Giorgia Meo titolare de I Libri di Icaro : ”Una nuova importante novità sta per prendere piede a I libri di Icaro. Si intensifica la collaborazione con I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno che da oggi diventa ufficialmente il direttore editoriale del polo a cui abbiamo dato vita con il suo marchio mesi fa. Tanti progetti sono già in cantiere e, siamo certi, orgogliosi ed entusiasti, arriveranno altri successi.”

AUTORI ED AMICI SONO INVITATI ALLA FESTA DI UFFICIALIZZAZIONE DELL’INCARICO CHE SI TERRA’ IL 13 OTTOBRE 2018 presso ICARO SPACE in via Finlandia (Zona industriale Lecce) a partire delle 21,00

Parliamo dunque de I Libri di Icaro diretti da Giorgia Meo (nella foto) e da I Quaderni del Bardo Edizioni diretti da Stefano Donno (nella foto) I Libri di Icaro nasce nel 2005 come marchio editoriale innovativo, ideato principalmente come supporto e servizio all’attività didattica dell’Università del Salento, con la pubblicazione di libri elaborati all’interno dell’ambito di studio, che valorizzano soprattutto il lavoro dei docenti universitari e lo sforzo intellettuale di giovani studenti.Nel tempo I Libri di Icaro si afferma come una delle realtà editoriali più forti nel Salento, ampliando il suo target di autori, che comprende stimati scrittori e poeti pugliesi, e allargando di conseguenza anche la tipologia di pubblicazioni, dalla narrativa alla saggistica, dalla letteratura per bambini a testi teatrali e poetici. Lavorando con competenza e passione, I Libri di Icaro raggiunge traguardi importanti, tra cui quello di distribuire e promuovere i propri prodotti in tutto il territorio italiano, arrivando a far parte dei più noti circuiti di vendita come Giunti, Mondadori, Feltrinelli, Coop, Ubik e IBS.Da sempre la casa editrice si presenta come lo spazio ideale dove ogni scrittore, professionista e non, può dare vita al proprio lavoro letterario affiancato da uno staff serio e competente.Ogni piano editoriale tiene in considerazione della tipologia del manoscritto, delle migliori possibilità per presentarlo al pubblico, ma soprattutto delle esigenze dell’autore

I Quaderni del Bardo Edizioni nasce con il placet morale de “I Quaderni del Bardo” il marchio editoriale ventennale portato avanti ad oggi da Maurizio Leo (1959, poeta, e grande operatore culturale ) e che gestisce ormai da più di venti anni anche “Il Bardo”, (direttore responsabile Antonio Tarsi), una rivista dedicata alla cultura tout court, alle tradizioni storico monumentali del Salento, alla poesia.La nuova casa editrice, la cui grafica editoriale è affidata a Mauro Marino del Fondo Verri, si distingue per formati pocket e per un elevata qualità dei contenuti proposti ai lettori.Come dichiara il poeta e critico letterario Nicola Vacca : “Sfogliando i suoi libri e imbattendovi nei poeti pubblicati nella collana, capirete perché Stefano quando presenta la sua creatura dice: – La mia casa editrice non è per tutti“.La qualità dei prodotti offerti è di alto profilo e guarda con un occhio alla tradizione dei nomi più prestigiosi della poesia, del teatro e della saggistica italiani e con l’altro a cercare nuove voci autentiche e in grado di poter animare un dibattito. L’operatività è incentrata nella riproposizione della figura del Bardo medievale che girava di corte in corte a proporre le sue narrazioni, ovviamente facendo un salto di paradigma e scegliendo luoghi altri e decontestualizzanti il libro e la sua proposizione: studi professionali.______

