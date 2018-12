Barletta, momentanea chiusura delle sedi decentrate biblioteca

I dettagli

BARLETTA – Con determina dirigenziale n°1611 del 12 novembre scorso è stata affidata alla ditta Euro&Promos di Udine la gestione dei servizi bibliotecari, informativi e di supporto per la biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.

Il Gruppo Euro&Promos , già presente in Puglia, opera nel settore multiservizi di “IntegratedFacility Management”. Offre una ampia serie di servizitra cui gestioni di biblioteche, con attività di front e back office presso musei, riordino di archivi pubblici e privati e catalogazione di beni artistici e librari.

Il servizio prevede la gestione integrata dei servizi per le tre sedi della biblioteca (Castello, via dei Pini, Parco dell’Umanità).

Al fine di permettere la messa in atto degli ultimi aspetti organizzativi e burocratici, le sedi di via dei Pini e Parco dell’Umanità rimarranno chiuse per l’intera settimana in corso mentre sarà regolarmente aperta al pubblico la sede centrale sita all’interno del Castello. Lunedì 10 dicembre le sedi decentrate riapriranno agli utenti a dalle ore 16,00 alle ore 19,00.