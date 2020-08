Regione, provvedimenti per istruzione e università prima della pausa estiva

REGIONE – Approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale Sebastiano Leo, numerosi provvedimenti in ambito istruzione e università, prima della pausa estiva. Tra questi uno verte sull’approvazione dell’iter procedurale che porterà alla pubblicazione delle graduatorie della misura “Dottorati di ricerca XXXVI Ciclo” finalizzata all’erogazione di borse di dottorato di ricerca regionali, da attivare nell’A.A. 2020/2021 (XXXVI ciclo), per una durata di tre anni, attraverso una specifica selezione rivolta alle Università pubbliche o private, aventi sedi in Puglia. L’Amministrazione regionale, infatti, ha avviato specifica procedura di selezione rivolta alle Università pugliesi, per l’individuazione di progetti di ricerca coerenti con le politiche regionali, con particolare riguardo ai potenziali collegamenti con il sistema produttivo e all’impatto potenziale dei risultati sull’intero sistema socio-economico-industriale regionale.

Per la realizzazione dell’iniziativa in parola, il governo regionale pugliese ha impegnato complessivamente € 5.724.067,50 a valere sull’Asse X – Azione 10.4 del POR Puglia 2014/2020. Le spese sostenute per le borse di ricerca per dottorati saranno riconosciute secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 40 del 25/01/2018, che determina in € 15.343,28 l’importo annuo della borsa per la frequenza dei dottorati di ricerca. Atri interventi riguardano il mondo scuola con la qualificazione dell’offerta formativa culturale ed educativa. Tra questi, l’Assessore Leo ha rilanciato in particolare, facendolo approvare dalla Giunta regionale, il finanziamento al progetto “Proactive training” dedicato all’orientamento e all’educazione all’autoimprenditorialità, iniziativa che rientra nelle azioni sperimentali della rete StarNet finalizzata a promuovere la transizione scuola-lavoro.