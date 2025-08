La “Notte Blu”, alla Marina di Torre Pali la seconda edizione

Il 5 e 6 agosto 2025 nella Marina di Torre Pali, a Salve, si festeggia la “Bandiera Blu” e si punta a sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e marina

SALVE (LE) – Il 5 e 6 agosto 2025, in Piazza Vanini nella Marina di Torre Pali – marineria di Salve, località insignita della Bandiera Blu, si terrà la seconda edizione della “Notte Blu”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina.

“La Notte Blu – ha spiegato il sindaco di Salve Francesco Villanova – nasce con l’obiettivo principale ed univoco di promuovere il patrimonio naturale e culturale del territorio di Salve, esaltare le eccellenze locali e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale e marina. E’ soprattutto l’occasione per festeggiare l’ambito riconoscimento della Bandiera Blu, successo di caratura nazionale per tutto il nostro territorio”.

Soddisfatta ed orgogliosa delle iniziative programmate e previste per la “Notte Blu di Salve” si è detta la presidente del consiglio della Regione Puglia Loredana Capone. “Una festa collettiva della bellezza e dell’impegno civile. Una manifestazione che da una parte promuove il nostro territorio e la nostra cultura, e dall’altro rafforza il sentimento comunitario e identitario che si apre agli altri – ha evidenziato entusiasta la Capone, che poi ha lodato il territorio il legame viscerale tra pubblico e privato -. La sinergia tra istituzioni, cittadini ed operatori del territorio genera esperienze autentiche, capaci di attrarre turisti e far conoscere le nostre ricchezze non solo naturali ma anche culturali. Così la nostra terra può crescere e diventare un’opportunità per i nostri ragazzi”.

Programmazione Notte Blu 2025 Marina di Torre Pali – 5 e 6 agosto 2025

Si parte martedì 5 agosto alle 17 con la Liberazione tartarughe marine, evento ambientale a cura del Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Calimera e in collaborazione con Legambiente “Giglio delle Dune”. A seguire intorno alle 18, “Area Kids” con laboratori di Biologia Marina e percorso educativo e ludico per bambini sull’ambiente marino e l’importanza della raccolta differenziata.

In serata alle 20 l’atteso evento del “Premio Notte Blu 2025”. Sul palco di piazza Vanini a Torre Pali, in scena un imperdibile approfondimento sul riconoscimento della “Bandiera Blu” con premiazione di personalità salentine distintesi in ambito culturale, medico, politico, gastronomico e industriale, conduzione a cura di Francesca Tocca (Mediaset) e Marco Guacci (Radionorba).

A seguire lo spettacolo live con le gags e l’intrattenimento di Giovanni Cacioppo che porterà in scena comicità d’autore direttamente da Zelig e Colorado, poi la musica di Marco Ligabue con un live del noto cantautore emiliano. Si chiude in bellezza con Stella Grande – Anime Bianche in Tour –, musica popolare e pizzica salentina sino a notte fonda.

La Notte Blu di Salve continua anche mercoledì sei agosto, sempre in piazza Vanini a Torre Pali. Alle 22 infatti previsto l’atteso spettacolo comico “73100” con il gruppo comico salentino I MalfAttori (Gianpaolo Viva, Sabina Blasi, Roberto Lezzi e Roberto Rovito)

Partner ed iniziative speciali. Solidarietà Internazionale – Progetto WE AFRICA

Durante l’evento sarà attiva una raccolta fondi per la realizzazione di un pozzo d’acqua potabile in Burkina Faso, grazie alla collaborazione con la Fondazione We Africa. Media Partner ufficiale, Radio System che trasmetterà in diretta nazionale l’evento con collegamenti, interviste e musica live.

La Notte Blu di Salve, è promossa dal Comune di Salve e rappresenta un’occasione strategica di marketing territoriale, con una forte valenza culturale, educativa e ambientale. L’evento giunto alla sua seconda edizione è pensato per coinvolgere cittadini, turisti e famiglie in un’esperienza che unisce arte, spettacolo, tradizione, sostenibilità e solidarietà.