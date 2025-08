Barletta Piano Festival, concerto tributo al compositore Nicola Scardicchio

Lunedì 4 agosto per il Barletta Piano Festival, all’Hotel La Terrazza, il tributo al compositore Nicola Scardicchio, il discepolo di Rota ispirato da Stravinskij; si esibiranno Alessio Falciani, Giuseppe Taccogna e Fabio Di Gennaro

BARLETTA – Il Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone celebra Nicola Scardicchio, compositore barese classe 1954 che è stato allievo di Armando Renzi, Francesco d’Avalos, Raffele Gervasio e Fernando Sarno e, soprattutto, discepolo di Nino Rota, grazie al quale ha potuto conoscere e frequentare Igor Stravinskij, Leonard Bernstein, Arturo Benedetti Michelangeli e molti altri mostri sacri del Novecento musicale, che l’hanno profondamente ispirato e influenzato.

Lunedì 4 agosto, alle ore 21.15, nel salone dell’Hotel La Terrazza, tre pianisti, Alessio Falciani, Giuseppe Taccogna e Fabio Di Gennaro, si alterneranno nell’esecuzione di alcune pagine rappresentative della produzione di Scardicchio, del quale si ascolteranno, inoltre, in prima assoluta, le «Variazioni su Antidotum Tarantulae» commissionategli dal Barletta Piano Festival. Nel programma sono inclusi Due Preludi del 1991, Tre Preludi del 2006, il Preludio in rondò del 2013 e il Preludio Ballata del 2014, e poi Blüthnerblätter del 2007 e Tempo di Sonata del 1977.

Scardicchio sarà non solo presente all’esecuzione dei suoi brani ma si racconterà in un’intervista con il giornalista e musicologo, Livio Costarella, con il quale ripercorrerà la propria carriera caratterizzata dalla composizione di diversi titoli operistici, tra i quali «Dracula», «Il giovane Artù», «Aladino e la sua lampada», «Il gatto con gli stivali» e «Il Guercio di Puglia», la cantata scenica «Asinus Aureus» e il balletto «Filumena Marturano» commissionatogli da Carla Fracci e Beppe Menegatti.

Sue anche diverse musiche di scena e le opere sinfoniche «Il ramo d’oro» per soprano e orchestra, la Sinfonia n. 2 «Lirica» per baritono e orchestra, «Un ritratto di Mastorna», Concerto dorico per archi, «Salmo XCIII», «Saluto al Nilo», «Inno a Râ», «Il libro dei Sette Sigilli», «Stupor Mundi – Puer Apuliae» e, ancora, il Concerto per tromba, corno e orchestra, la cantata «Questa Fenice» su versi di Giordano Bruno e una «Cinesuite» presentata di recente al Petruzzelli di Bari, che gliel’ha appositamente commissionata. Nella produzione di Scardicchio figurano anche musiche per i film «Artigiano per un giorno» (2012), «Se fossi uomo» (2021) e «Pier Paolo morto e risorto» (2022), questi ultimi due premiati al Feel The Reel International Film Festival di Glasgow per la migliore colonna sonora.

Inizio concerto alle ore 21.15. Info 347.6194215.