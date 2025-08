“Suoni dalle Piazze”, Torremaggiore celebra il dialetto e la musica popolare

TORREMAGGIORE – Si terrà giovedì 7 agosto 2025, dalle ore 20,30, in piazza Mazzini (conosciuta come Piazza Carmine) a Torremaggiore, in provincia di Foggia, Suoni dalle Piazze, una serata musicale organizzata dall’associazione Borgo Antico Aps, che vede al centro il dialetto e la musica popolare, con il cantautore Nazario Tartaglione, già autore di apprezzate pubblicazioni e di interazioni artistiche con diverse cittadine della provincia.

Ricordiamo le raccolte Il Canzoniere di San Severo e Canzoni per Torremaggiore, come i singoli Gargano mio e Foggia di notte, che hanno confermato il ruolo territoriale dell’artista.

Così nel cuore storico della cittadina andrà in scena il dialetto cantato, che propone Torremaggiore in un ponte ideale con la canzone dauna e meridionale, grazie a brani tratti dai repertori di Canzoni per Torremaggiore, Il Canzoniere di San Severo, la tradizione del Gargano, Matteo Salvatore e Toni Santagata, senza dimenticare l’intesa col Salento, con la canzone campana e gli omaggi alla Calabria, all’Abruzzo e alla Sicilia, in una visione ampia e mediterranea della cultura popolare in musica.

Un’iniziativa che fa leva su un repertorio inedito in lingua torremaggiorese, con l’album “Canzoni per Torremaggiore”, raccolta nata negli ultimi anni dalla collaborazione di Nazario Tartaglione ed Angela de Cesare, studiosa del dialetto e autrice di colorati testi in Lingua Madre.

Non mancheranno gli ospiti, con reading letterario e momenti teatrali, insieme ad un percorso gastronomico con tipicità e sapori locali.

L’Associazione Borgo Antico

porta così in piazza un progetto a cui ha dedicato negli ultimi anni energie e progettualità, quello della valorizzazione e tutela di un patrimonio immateriale, il dialetto della città di Torremaggiore, che con la forma canzone si apre, in intesa con quello dauno e meridionale.

Da ricordare che grazie allo studio e ricerca della docente Angela De Cesare, socia dell’associazione, sono stati attivati laboratori di dialetto nelle scuole e, negli ultimi mesi, un laboratorio di dialetto anche per adulti.

L’ Associazione ha promosso un concorso canoro, un convegno per celebrare la memoria dei padri nonchè studiosi del dialetto, Pasquale Ricciardelli ed Eugenio Tosto, ed ha all’attivo la stampa di due pubblicazioni, utili strumenti per chi voglia approfondire la materia.

Suoni dalle Piazze vuole contribuire a celebrare questo immenso patrimonio immateriale, e a rafforzare anche il senso di appartenenza e l’identità della comunità, consapevole della forza ed energia della canzone popolare, rivitalizzando al contempo una piazza storica della città, crocevia di cultura ed aggregazione.

L’evento rientra nel cartellone estivo del Comune di Torremaggiore. E’ gratuito e la cittadinanza invitata.