Anpit Azienda Italia: il futuro dell’Italia parte da Taranto

Per la prima volta a Taranto il presidente nazionale Federico Iadicicco per il convegno “Italia futura: uno sguardo dal ponte di Taranto”

TARANTO – Anpit Azienda Italia, l’Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, punta i riflettori su Taranto e il suo territorio organizzando nel capoluogo jonico il convegno “Italia futura: uno sguardo dal ponte di Taranto”; la manifestazione si terrà, presso la Basilica del Relais Histò, a partire dalle ore 18.00 di venerdì 3 settembre (ingresso libero con obbligo di green pass).

“Le proposte di Anpit Azienda Italia per l’innovazione e il cambiamento”: questo è il sottotitolo scelto per il convegno dell’Associazione datoriale italiana, da un anno diventata confederazione, che vanta una presenza capillare con sedi locali dislocate su tutto il territorio nazionale.

Per l’occasione per la prima volta sarà a Taranto il presidente nazionale Federico Iadicicco che, con le sue conclusioni, chiuderà i lavori del convegno, introdotti e coordinati da Nunzio Leone, giuslavorista esperto in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dopo i saluti di Giovanni Mignozzi, presidente Puglia Anpit Azienda Italia, e di Francesca Lamacchia, presidente Taranto Anpit Azienda Italia, il convegno si svilupperà con gli interventi di Fabrizio Manzulli, assessore allo sviluppo economico turismo e marketing territoriale del Comune di Taranto, Francesco Lupoli, Sindaco di Pulsano, Enrico Claudio Schiavone, giuslavorista patrocinante in Cassazione, e Cosimo Fabbiano, Delegato dal Presidente della Provincia.

Questo convegno rappresenta un importante segnale di attenzione da parte di Anpit Azienda Italia verso Taranto, in un momento storico nel quale su questo territorio si sta sviluppando un nuovo modello di sviluppo economico in cui le aziende sono chiamate a rivestire un ruolo fondamentale.

Nell’occasione Anpit Azienda Italia, infatti, dopo aver “ascoltato” le relazioni di importanti decision e opinion maker della comunità, intende presentare le sue proposte per contribuire a questo processo che non può che passare attraverso l’innovazione delle aziende e, più in generale, del rafforzamento dell’intero tessuto imprenditoriale.

Da sempre la “mission” di Anpit Azienda Italia è promuovere la rappresentanza e la tutela degli interessi morali, giuridici, economici, previdenziali e professionali di migliaia di datori di lavoro associati in tutto il Paese, di cui tanti anche a Taranto dove l’associazione datoriale è presente da un lustro.