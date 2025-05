Nell’Oasi WWF Monte Sant’Elia si scoprono le lucciole

Il 30 e il 31 maggio le iniziative “Le lucciole di Sant’Antuono” e “Le casette per gli insetti” nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”

MASSAFRA – Con due nuove iniziative prosegue il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia dedica nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità.

Si inizia con “Le lucciole di Sant’Antuono”, in programma dalle ore 19.30 alle ore 22.30 di venerdì 30 maggio, un incontro in cui gli esperti del WWF Trulli & Gravine supporteranno i partecipanti guidandoli a una fruizione consapevole del Bosco di Sant’Antuono nel periodo dell’osservazione delle lucciole, un’area boschiva di circa 520 ettari, un autentico scrigno di biodiversità, noto soprattutto per essere un habitat ideale per questi affascinanti coleotteri che si illuminano di notte.

Sabato 31 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ci sarà “Le casette per gli insetti”, un appuntamento dedicato alla scoperta dell’affascinante mondo degli insetti: forme e colori stravaganti, strategie di adattamento e di mimetismo, utilità degli insetti negli ecosistemi e per le attività umane. La mattinata si aprirà con una passeggiata lungo i sentieri dell’oasi per conoscere gli insetti, per poi proseguire con un laboratorio per costruire bugs hotel impiegando legno, cannucce di palude, paglia e altro materiale.

Sono due iniziative gratuite che si terranno presso l’oasi WWF Monte Sant’Elia; con info e prenotazioni dei posti disponibili con mail trulliegravine@wwf.it o 3206067922; si consiglia vestiario comodo e scarpe da trekking o da ginnastica.

I due incontri rientrano di un articolato programma per indagare la biodiversità del Parco Naturale Terra delle Gravine, organizzati nell’ambito del progetto ParkCode, di cui il WWF Trulli e Gravine è promotore.

L’oasi WWF Monte Sant’Elia è il Centro visite del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine” che, anche grazie alle risorse del progetto “Protectionist” finanziato da Fondazione Con il Sud nell’ambito del bando volontariato 2022, tutto l’anno accoglie e assiste le migliaia di turisti e amanti della natura che visitano non solo l’oasi naturalistica del WWF, ma l’intero Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”.

L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto “ParkCode” del WWF Trulli e Gravine, che si propone come una innovativa modalità di sviluppo “dal basso” del Parco Naturale Regionale “Terra Delle Gravine”, attraverso il potenziamento delle attività già realizzate e dei servizi erogati, a favore dei fruitori locali e dei turisti, presso il Centro visite del Parco costituito dall’Oasi WWF Monte Sant’Elia.

“ParkCode”, infatti, prevede la realizzazione di eventi e programmi di formazione ed educazione ambientale per promuovere la conoscenza del territorio e della sua biodiversità, delle specie e degli ecosistemi, nonché del rispetto per l’ambiente e dell’uso attento e razionale delle risorse naturali del territorio e dell’energia.

Fine ultimo è stimolare l’avvio di una nuova governance del Parco ancora più attenta alle esigenze dei cittadini e dei turisti, mediante l’innalzamento del livello del servizio di accoglienza per i fruitori del parco.

Il Progetto “ParkCode” è finanziato nell’ambito dell’Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 per gli Enti di Terzo Settore della Regione Puglia, Assessorato al Welfare, Diritti e Cittadinanza, finalizzato allo sviluppo della cittadinanza attiva e alla promozione del welfare di comunità.