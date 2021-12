Vaccinazioni, Amati: “Oltre 37mila vaccinazioni in 24 ore e 1.700 prime dosi. Ottimo”

BARI – “Stiamo migliorando giorno per giorno. Le vaccinazioni ieri hanno superato le 37mila in 24 ore. E non solo: di queste più di 1.700 sono prime dosi. Perfetto. Con questi numeri c’è la speranza di affrontare le festività natalizie con maggiore serenità”.

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i dati della campagna vaccinale aggiornati alle ore 6:14 del 3 dicembre 2021.

“Nella giornata di ieri, 2 dicembre, sono state somministrate 37.076 dosi. Meno 1.771 dosi rispetto al 1 dicembre, meno 3.394 dosi rispetto al 30 novembre e più 3.473 dosi rispetto al 29 novembre.

Le 37.076 dosi somministrate ieri sono così suddivise: 33.780 richiami, 1.790 prime dosi, 1.462 seconde dosi e 44 a persone con pregressa infezione.

Le dosi di richiamo (booster), inclusa la platea degli over 40, somministrate sinora sono 497.100, su un totale complessivo di 1.032.770. Ne restano dunque da vaccinare con dose di richiamo 535.670, pari al 48,13 per cento del target.

Nella classifica nazionale della vaccinazione per la terza dose la Puglia all’undicesimo posto con l’12,66 per cento.

La popolazione pugliese che rientra nella fascia d’età vaccinabile contro il Covid è di 3.544.797 abitanti: di questi hanno ricevuto la prima dose l’87,47 per cento, anche la seconda l’81,59 per cento.

Sono invece 471.413 i pugliesi che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino.

Abbiamo in giacenza 635.552 vaccini.

Al momento la percentuale di occupazione delle terapie intensive pugliesi è ferma al 4,35 per cento. Più nel dettaglio ci sono complessivamente 21 ricoverati in terapia intensiva su 482 posti letto disponibili. I ricoverati in area non critica sono 131 su 2745 posti letto disponibili”.