“Road to Battiti” con Alfa fa tappa a Taranto

Domenica prossima, in piazza Marinai d’Italia, prosegue il radio live show di Radio Norba aspettando la 23esima edizione del “Cornetto Battiti Live”

TARANTO – Domenica 18 maggio Road to Battiti farà tappa a Taranto, in piazza Marinai d’Italia. Grande protagonista della serata sarà Alfa. La scorsa settimana è uscito in radio e su tutte le piattaforme digitali “A me mi piace”, il nuovo singolo inedito di Alfa feat. Manu Chao, che anticipa la pubblicazione della versione deluxe di “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, album già certificato disco di platino e uscito lo scorso anno per Artist First.

Il videoclip del brano, diretto da Filiberto Signorello, è stato girato interamente a Genova, città natale di Alfa e luogo profondamente legato alla sua identità personale e musicale.

“A me mi piace”, brano nato dalla collaborazione con Manu Chao, è un dialogo musicale tra due artisti di generazioni e percorsi diversi, che unisce l’inconfondibile stile di Manu Chao con la scrittura fresca e personale di Alfa. Il risultato è un brano inedito, capace di creare un ponte tra epoche e linguaggi, mantenendo viva l’energia istintiva e contagiosa che ha reso celebre l’universo musicale di Manu Chao.

Ispirato al ritmo e allo spirito di “Me Gustas Tu”, brano che ha segnato un’epoca, “A me mi piace” non è una rilettura, ma una nuova composizione che ne raccoglie l’eredità emotiva per trasformarla in qualcosa di originale. Un gioco di parole, suoni e identità in cui le voci di Alfa e Manu Chao si intrecciano dando vita a un’esperienza musicale che sorprende e coinvolge.

Un altro grande nome, dunque, per Road to Battiti. Il radio live show inizierà intorno alle 18, con dj e animatori di Radio Norba che intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione dell’artista ospite della tappa che sarà intervistato in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”, in onda anche su Canale 5.

Accesso libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.