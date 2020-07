Regione, il 7 luglio consegnati ai primi 35 comuni i defribillatori (DAE)

REGIONE – Domani martedì 7 luglio, alle ore 11.00, nel cortile posteriore del Palazzo del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, in via Giovanni Gentile 52, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore regionale al Bilancio e allo Sport per Tutti Raffaele Piemontese, affiancati dal direttore generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale Giovanni Gorgoni, consegneranno i defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di medio-alta gamma ai primi 33 Comuni pugliesi sotto i 10 mila abitanti, che hanno aderito al programma, sviluppato con il supporto di AReSS Puglia, che prevede la formazione e l’autorizzazione all’uso dei defribillatori da parte di operatori non sanitari e l’addestramento alle manovre di rianimazione cardio-polmonare di base.

Saranno presenti il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani Antonio Decaro, il presidente di ANCI Puglia Domenico Vitto e il coordinatore ANCI Giovani Puglia Gianluca Vurchio.