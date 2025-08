La rassegna “Estate | Muse | Stelle” e tanti altri eventi a Lucera

A Lucera Capitale musicisti e artisti che animeranno i Grandi Eventi: Nek, Gazzè e The Kolors in piazza; Muniz alla guida del Corteo storico. “Estate | Muse | Stelle” all’Anfiteatro con Massimiliano Gallo, Haber, Michele De Virgilio, Elio e Ermal Meta

LUCERA – Il programma di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025 in questi mesi sta trasformando la città in un laboratorio diffuso di creatività, spettacolo e partecipazione ed entra nel vivo con i Grandi Eventi di agosto e settembre, a cui fanno da corollario le attività e gli spettacoli che compongono i Progetti di Comunità organizzati dagli operatori culturali lucerini.

A partire da settembre poi la realizzazione dei Progetti Speciali che rappresentano l’anima più innovativa, partecipata e identitaria del programma e che costituiranno la gran parte dell’eredità della Capitale.

Il programma dei Grandi Eventi della Capitale Cultura Puglia 2025 si aprirà l’8 agosto con la Settimana Medievale, organizzata dall’APS 5 Porte Storiche di Lucera che ci farà vivere un viaggio nel tempo tra dame e cavalieri, tornei, accampamenti storici, spettacoli, sapori antichi e rievocazioni nella splendida cornice della Fortezza Sveva e del centro storico. Dall’8 al 10 agosto sarà rievocato l’assedio angioino (1268-69) Fortezza Svevo Angioina e allestito un tipico villaggio medievale animato da artigiani e giocolieri, dove assistere a spettacoli musicali e gustare buon cibo. Il 12 e il 13 agosto si svolgeranno i tradizionali Torneo delle Chiavi e Corteo Storico, guidato da Sergio Muniz nelle vesti di re Carlo II

Lucera Music LightS Festival

Nek, Max Gazzè e The Kolors saranno i protagonisti dei grandi concerti pop del Lucera Music LightS Festival in programma il 15, 16 e 17 agosto nella grande piazza Giacomo Matteotti.

Mentre Nek riproporrà al pubblico tutte le sue hit più famose dei quasi 40 anni di carriera, il progetto Musicae Loci di Max Gazzè prevede la reinterpretazione del suo repertorio con l’accompagnamento della Calabria Orchestra. A chiudere la tre giorni musicale il Summer Tour dei The Kolors.

La Rassegna “Estate | Muse | Stelle”

L’evento di punta del programma agostano è la rassegna teatrale “Estate | Muse | Stelle”, che si svolgerà dal 24 agosto al 13 settembre e che coniuga eccellenza artistica e bellezza dei luoghi. Si terrà nel suggestivo Anfiteatro Augusteo, monumento simbolo di Lucera, oggi rinato grazie a un importante intervento di riqualificazione che ne ha potenziato capienza e servizi. L’Anfiteatro sarà quindi il cuore pulsante di un agosto ricco di appuntamenti: dalla musica al teatro, dalla parola alla sperimentazione, in un dialogo aperto tra generi, linguaggi e pubblici.

Nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione del sito dell’Anfiteatro Augusteo di Lucera, tra i più significativi del territorio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG ha coinvolto la Regione Puglia, il Comune e Puglia Culture per la programmazione ed organizzazione della rassegna Estate|Muse|Stelle.

La rassegna si propone come un viaggio tra le armonie musicali, declinate in forme e linguaggi diversi: dalla narrazione poetica alla musica sinfonica, dal teatro civile alla comicità surreale. Una programmazione che intreccia musica e parole, in cui protagonisti sono artisti di primo piano del panorama italiano, capaci di fondere emozione, riflessione e spettacolarità.

Ad aprire la rassegna, il 24 agosto, sarà lo spettacolo musicale “Lettera ad Eduardo” di Massimiliano Gallo, con la partecipazione della cantante Carmen Scognamiglio e l’ensemble NapoliNord Big Band, diretta dal M° Mimmo Napolitano, anche autore degli arrangiamenti. Una “lettera immaginaria” a Eduardo De Filippo, maestro indiscusso del teatro, che diventa pretesto per un racconto intimo e delicato: non un recital, ma una confessione teatrale tra musica e parole, in cui la figura del grande commediografo si intreccia con i ricordi e le emozioni dell’attore.

Il 26 agosto sarà la volta di Alessandro Haber, protagonista di “Haber, le sue canzoni e Bukowski”, spettacolo che unisce musica dal vivo, poesia e autobiografia. Con lui sul palco Sasà Flauto alla chitarra e Fabrizio Romano al pianoforte, per un concerto-racconto che attraversa la sua carriera, i suoi amori artistici, le canzoni scritte per lui da De Gregori e Locasciulli, e le letture intense tratte da Bukowski, Borges e altri autori. Un’esperienza teatrale e musicale allo stesso tempo, capace di emozionare con ironia e verità.

Il 31 agosto spazio al teatro civile con “Cafoni. Un racconto musica”, scritto e interpretato da Michele De Virgilio, con la partecipazione di Stefano Corsi, Simona Ianigro, e un ensemble musicale guidato da Antonio Cicoria, autore delle musiche originali. È la storia toccante di un’anziana bracciante del Tavoliere pugliese che, in un gesto di pietà verso un giovane lavoratore migrante sepolto come “sconosciuto”, riaccende la memoria delle lotte contadine e delle ingiustizie del presente. Una narrazione intensa dunque , accompagnata da sonorità dal vivo, che diventa un atto di denuncia e di poesia collettiva.

Il 2 settembre salirà sul palco Elio con “Quando un musicista ride”, spettacolo musicale che rende omaggio alla tradizione comica e musicale italiana degli anni ’60. Accompagnato da una band di giovani musicisti (Alberto Tafuri, Martino Malacrida, Pietro Martinelli, Matteo Zecchi, Giulio Tullio), Elio rilegge in chiave contemporanea il repertorio di artisti come Gaber, Jannacci, Cochi e Renato, Flaiano e Fo, portando in scena l’irriverenza e la genialità delle “canzoni scanzonate”. Un concerto teatrale diretto da Giorgio Gallione, con arrangiamenti firmati Paolo Silvestri, che unisce comicità e virtuosismo musicale in un’atmosfera surreale e coinvolgente.

Gran finale il 13 settembre con Ermal Meta, protagonista di un concerto-evento inedito accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal M° Piero Romano e dal L.A. Chorus guidato dalla M° Daniela Nasti. Un appuntamento speciale all’interno del tour “Live 2025”, in cui l’artista interpreterà i suoi brani più noti e alcune nuove composizioni, in una veste sinfonica e corale che promette di emozionare il pubblico. Il concerto rappresenta un momento simbolico di chiusura della rassegna, ma anche un’apertura verso i Progetti Speciali che a settembre prenderanno il via come parte del più ampio calendario di Lucera Capitale della Cultura di Puglia 2025.

Infine con la ripresa del Festival della Letteratura Mediterranea, dal 18 al 21 settembre, si chiude il programma dei Grandi Eventi di Lucera Capitale.

info https://www.pugliaculture.it/rassegna/lucera-estate-muse-stelle-2025/

Prezzi dei biglietti Platea numerata 18 € / 12 € intero / ridotto

Gradinata senza assegnazione di posto 15 € / 10 €

Biglietto under 40 – gradinata senza assegnazione di posto 12 €

Riduzioni

Le riduzioni sono rivolte agli over 80 e ai disabili possessori di disability card (o certificazione sostitutiva prevista dalla normativa) e ad un loro accompagnatore.

L’accesso dei disabili in carrozzella inoltre sarà consentito nei limiti dei posti previsti dal piano di sicurezza. I biglietti ridotti potranno essere acquistati esclusivamente al botteghino attivato presso il Circolo Unione di Lucera e l’Anfiteatro Augusteo.

Info e biglietteria

I biglietti sono in vendita

– sul sito e nei punti vendita del circuito Vivaticket a partire dalle ore 12.00 di sabato 26 luglio 2025

– presso il Circolo Unione di Lucera (Piazza Duomo) dal venerdì al martedì dalle ore 17.30 alle 20.30, a partire dall’8 agosto 2025

– presso il botteghino dell’Anfiteatro a partire dalle ore 19.30 nei giorni di spettacolo

Per informazioni sugli spettacoli e le modalità di acquisto di biglietti al numero 351.5400172.

Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Nei giorni di spettacolo fino alle ore 21.00.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.00.

L’ingresso del pubblico è previsto a partire dalle 20.30