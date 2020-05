Guida in Sicurezza: effetti dell’uso di alcol e droghe

Ritorna Dico NO alla droga Puglia con un altro webinar gratuito di prevenzione

BARI – Martedì 26 maggio alle ore 18.00 i volontari dell’O.d.V. Dico NO alla droga Puglia discuteranno della guida in sicurezza e degli effetti che causano a quest’ultima l’alcol e le sostanze stupefacenti.

Ne parleranno l’Avvocato Barbara Fortunato, Presidente dell’associazione, Pierpaolo Ramondetta, Vicepresidente, la Dott.ssa Doda Renzetti, Responsabile del Reparto di Medicina del Mater Day e Seg. Della Società Italiana Alcologia, l’Avvocato Giampiero Milone, Penalista del Foro di Bari e ci sarà una testimonianza a cura di Feliciana Galtieri.

Dall’inizio della quarantena i volontari di Dico NO alla droga Puglia, hanno subito iniziato a fare questi webinar gratuiti per non fermare la prevenzione e il loro messaggio “No alla droga!”.

A nessuno – in particolare ai giovani – piace sentire una predica su ciò che si deve o non si deve fare. Per questa ragione l’O.d.V. fornisce informazioni scientifiche e non valutazioni morali, che permettono ai giovani di comprendere cosa è effettivamente la droga, in modo che una persona possa valutare in modo indipendente e decidere di non assumere droga in primo luogo.

“L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard

Per questo da anni l’associazione si presta negli istituti di istruzione, eventi sportivi, fiere ed altri momenti di incontro, così da informare giovani, genitori e insegnanti sulle reali conseguenze dell’abuso delle sostanze stupefacenti.