Francavilla Fontana, Carabiniere ucciso: i messaggi di cordoglio

FRANCAVILLA FONTANA – Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie , di 59 anni, che a luglio sarebbe andato in pensione, è stato ucciso questa mattina mentre inseguiva due malviventi in fuga dopo una rapina in un distributore della zona industriale di Francavilla Fontana.

Dopo lo scontro tra i veicoli, Legrottaglie avrebbe inseguito a piedi uno dei rapinatori che gli avrebbe sparato. I due malviventi sono stati fermati poi nei pressi di una masseria a Grottaglie, dove si è verificato un nuovo conflitto a fuoco. Uno dei due rapinatori , gravemente ferito, è deceduto dopo l’arresto. Il brigadiere Legrottaglie lascia la moglie e due figlie.

Di seguito riportiamo i messaggi di cordoglio per un uomo che ha scelto di essere Carabiniere fino all’ultimo respiro: dal suo senso del dovere, dalla sua dedizione a costo della vita un invito a rispettare sempre tutti quegli uomini e quelle donne per i quali il dovere viene prima di ogni calcolo e che tutti i giorni rischiano la loro vita per salvare la nostra.

Sindaco di Bari Vito Leccese

Il sindaco Vito Leccese esprime il proprio cordoglio per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso all’alba a colpi d’arma da fuoco durante un’attività di controllo tra Francavilla Fontana e Grottaglie. “Con immenso dolore, questa mattina, ho appreso della morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, caduto in servizio a seguito di un conflitto a fuoco durante un’attività di controllo nella provincia di Brindisi. Per questo ho deciso di annullare la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, prevista per questo pomeriggio a Palazzo di Città. Non ci sono parole per commentare l’ennesima morte di un servitore dello Stato: solo rispetto, gratitudine e silenzio”, dichiara il sindaco.

La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri, prevista per oggi nella sala consiliare di Palazzo di Città è dunque stata rinviata a data da destinarsi.

Onorevole Dario Iaia (FdI): Riconoscimento e cordoglio per la morte del carabiniere

“Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia del brigadiere capo Carlo Legrottaglie e all’Arma dei Carabinieri, dopo il tragico omicidio che ha colpito la comunità di Francavilla Fontana. A distanza di 25 anni dalla scomparsa del maresciallo Antonio Dimitri, la città e il comando locale dei Carabinieri si trovano ancora una volta a dover affrontare un costo inaccettabile.

L’assassinio di Legrottaglie rappresenta un evento gravissimo e porta grande dolore a tutti noi. Rinnoviamo la nostra gratitudine verso le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine, che ogni giorno lottano con coraggio contro la criminalità organizzata. In questo momento difficile, rimaniamo uniti e solidali con voi: i vostri sforzi e sacrifici devono essere sempre riconosciuti e valorizzati”.

Così on. Dario Iaia, deputato FdI Presidente provinciale FdI Taranto

CONGEDO (FDI): CORDOGLIO ALLA FAMIGLIA E ALL’ARMA PER GRAVE PERDITA

“Ci rattrista la notizia del Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in Puglia mentre svolgeva il suo normale servizio di lavoro. Dalle prime ricostruzioni il militare sarebbe stato colpito al termine dell’inseguimento di un’auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. Le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall’auto e avrebbero sparato. Nell’esprimere le più fervide condoglianze alla famiglia per il grave lutto, rivolgo altrettanti sentimenti all’Arma che oggi ha perso un altro Servitore dello Stato che nell’onorare il giuramento prestato quest’oggi ha sacrificato il bene più prezioso che è la vita.”

Lo ha dichiarato il deputato pugliese di Fratelli d’Italia Saverio Congedo.

Paolo Capone, Leader UGL: “Atto vile e ignobile. Vicinanza alla famiglia e all’Arma”

“A nome dell’UGL esprimo profondo cordoglio alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, colpito mortalmente in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, durante un’operazione di controllo stradale. Si tratta di un atto vile e ignobile che condanniamo con fermezza e che non deve restare impunito. Questo tragico episodio ci ricorda il prezzo altissimo che le Forze dell’Ordine pagano quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità nel nostro Paese.

Con profonda commozione ci stringiamo all’Arma dei Carabinieri e ai colleghi del militare caduto, rinnovando il nostro pieno sostegno a chi, con coraggio e spirito di servizio, difende ogni giorno i cittadini mettendo a rischio la propria vita. Auspichiamo che i responsabili di tale crimine vengano rapidamente assicurati alla giustizia e ribadiamo l’importanza di rafforzare la tutela e la sicurezza degli operatori in divisa, presidio imprescindibile dello Stato e della convivenza civile”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale UGL, e Marcello Fazio, Segretario Regionale UGL Puglia, in merito al decesso del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie colpito mortalmente in un conflitto a fuoco a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.

Campo: “Profondo dolore; i delinquenti che lo hanno ucciso subiscano una severissima condanna”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

Servire lo Stato e proteggere la comunità di Francavilla Fontana è quanto ha fatto, per decenni, il brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. Fino all’estremo sacrificio, fino allo scontro a fuoco con i suoi assassini.

Personalmente e a nome del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale mi unisco al profondo dolore espresso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, condividendo l’auspicio che presto, prestissimo siano individuati i delinquenti che lo hanno ucciso e che siano sottoposti ad un giusto processo e ad una severissima condanna.Alla famiglia del brigadiere e all’intero corpo dei Carabinieri va tutto il mio affetto e il mio cordoglio.

Messaggio di cordoglio del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Amm. Vincenzo Leone.

«A nome delle comunità marittime dei sei porti del nostro Sistema, di tutti i dipendenti dell’AdSPMAM e mio personale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del brigadiere dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, morto mentre difendeva la legalità e la sicurezza in una sparatoria avvenuta questa mattina, a Francavilla Fontana, Brindisi.

La mia più sentita vicinanza va alla famiglia del militare caduto e all’Arma dei Carabinieri, presidio insostituibile di legalità e di sicurezza per il Paese.

Un atto di violenza così grave colpisce non solo un servitore dello Stato, ma l’intera collettività, ferendo il senso stesso di giustizia e di civiltà che anima la nostra democrazia».

Ammiraglio Vincenzo Leone Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale

Fsp Polizia: “Immenso dolore. Giubbe diverse, stessi principi e stessa sorte. Cambiare l’ineluttabilità di queste tragedie è un dovere”

“Esprimiamo immenso dolore per la morte del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso oggi dalla violenza cieca di criminali senza scrupoli. Rivolgiamo la più profonda vicinanza ai suoi familiari, ai suoi colleghi, a tutta l’Arma dei carabinieri, fratelli in una scelta di vita che pone il dovere di adempiere il proprio servizio al primo posto, a costo di conseguenze troppo spesso così tragiche. L’ennesimo eroe silenzioso che perde la vita in un giorno come un altro, a seguito di un ‘banale’ controllo stradale, svolgendo quel lavoro che davvero in tanti disconoscono e su cui non si riflette abbastanza, mentre si è troppo presi a rovesciare giudizi senza capo nè coda sulle spalle di donne e uomini per i quali l’uniforme non è un abito ma un modo d’essere.

Giubbe di colore diverso le nostre, ma stessi identici principi, stesso identico essere votati alla difesa altrui, stessa identica sorte purtroppo. Una sorte che appare ineluttabile a causa della violenza cieca con cui quotidianamente gli operatori in divisa si misurano, molto spesso senza poter contare su dotazioni, condizioni operative e coperture legali adeguate. Ecco perché, mentre attendiamo che nel più breve tempo possibile si giunga a trovare i responsabili di questa tragedia perché paghino un debito certamente inestinguibile, rivolgiamo l’ennesimo appello a che non si smetta mai di lavorare convintamente, insieme al di là di ogni colore politico, perché non sia più l’ineluttabilità dell’ennesima morte di un Servitore in divisa a governare l’esistenza nostra, delle nostre famiglie e dell’intero Paese”. Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato

Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi

“La notizia dell’omicidio del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie in forza alle pattuglie radiomobili di Francavilla Fontana è una tragedia di inaudita gravità.

A nome della Provincia e delle comunità che rappresento, esprimo dolore e commozione e tutta la nostra vicinanza ai familiari del militare e all’Arma, impegnata quotidianamente nel responsabile esercizio di tutela e controllo del territorio”.

Cgil: «Sconvolti per la morte del brigadiere Carlo Legrottaglie»

Di Cesare: «Solidarietà e vicinanza alla famiglia, bisogna investire nella cultura della legalità e nel lavoro»

L’episodio violento che oggi ha segnato la nostra comunità, portandoci via il brigadiere Carlo Legrottaglie, ci sconvolge e allo stesso tempo ci impone una riflessione.

La vicenda va inquadrata in un contesto territoriale che, nonostante l’impegno delle Forze dell’ordine, delle associazioni di volontariato, della società civile, mostra ancora tante difficoltá rispetto alla complessità della lotta alla criminalità e alla sua presenza insidiosa.

Questo episodio è un campanello d’allarme che richiama a responsabilità tutta la collettività brindisina che deve proseguire ad investire in formazione e cultura della legalità, ma anche in politiche industriali e qualità del lavoro, favorendo più occupazione, superando il degrado criminoso.

La CGIL Brindisi esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia Legrottaglie e all’Arma dei Carabinieri.

Cordoglio di ANCI Puglia per la scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie

ANCI Puglia esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, originario di Ostuni e in servizio presso la Compagnia di Francavilla Fontana, ucciso mentre svolgeva il proprio dovere.

A nome dei Sindaci della regione, ANCI Puglia si stringe con commozione e rispetto attorno alla famiglia del militare, all’Arma dei Carabinieri, al Sindaco e alla comunità di Ostuni, profondamente colpiti da questo grave lutto.

La notizia è resa ancor più dolorosa dal fatto che, per il brigadiere Legrottaglie, quello di oggi sarebbe stato praticamente l’ultimo giorno di servizio prima del pensionamento, dopo una vita dedicata all’Arma e alla tutela della collettività.

I Comuni pugliesi si uniscono nel dolore, nella memoria e nella riconoscenza per il sacrificio di un servitore dello Stato.