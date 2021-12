Francavilla Fontana, approvato il progetto definitivo dell’area mercatale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) – L’Amministrazione Comunale ha dato il via libera al progetto definitivo per la nuova area mercatale ed eventi di Francavilla Fontana.

“Con questo progetto – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – facciamo un decisivo passo in avanti per la realizzazione di un’opera pubblica attesa da tempo. Questa area attrezzata, peraltro a pochi metri dall’attuale collocazione del mercato settimanale, libererà i residenti del quartiere Peschiera e migliorerà i servizi messi a disposizione degli operatori commerciali.“

Come previsto dal PUG l’opera sarà realizzata nella vasta area conosciuta come Giardino delle Delizie ed avrà la funzione di fungere da cerniera tra il centro storico cittadino e la zona rurale. L’area, che si estende su una superficie di 45 mila mq, si trasformerà in uno spazio polifunzionale suddiviso in area mercato, parcheggio e verde attrezzato.

“La rifunzionalizzazione del Giardino delle Delizie – prosegue il Sindaco – è una preziosa occasione per dotare la Città non solo di un’area mercatale, ma anche di uno spazio per gli eventi pubblici, di un parcheggio idoneo a passare dal mezzo privato a quello pubblico o sostenibile e di un ampio polmone verde dotato di strumenti per l’intrattenimento dei bambini e per l’attività fisica.”

Ad un’area centrale dedicata a mercati, fiere o sagre e grandi manifestazioni in generale, si affiancheranno zone da destinare ad attività sportive e di svago e zone per il passeggio, l’incontro e il relax. Uno spazio comune, senza barriere architettoniche, da utilizzare quotidianamente che doterà il quartiere di nuovi servizi. Per migliorare il collegamento tra l’area mercatale e l’abitato sarà realizzata una nuova strada che unirà via Cavour e via Germania. La nuova arteria sarà dotata di pista ciclabile a doppio senso di percorrenza, parallela alla strada e protetta dal traffico veicolare.

L’intera area sarà dotata di servizi igienici, di impianto di illuminazione e sistema di videosorveglianza. Il progetto supera le potenziali criticità idrauliche, prevedendo un funzionale riutilizzo delle acque piovane che diventeranno una preziosa risorsa per l’area verde.

“L’area mercatale ed eventi è un’opera strategica per la Città. Crediamo – conclude il Sindaco – che questo spazio polifunzionale avrà un impatto positivo anche per l’economia cittadina perché per la prima volta Francavilla Fontana avrà un’area idonea ad ospitare manifestazioni di portata nazionale. Realizzeremo tutto questo in accordo con la Soprintendenza senza intaccare il mandorleto e la muraglia del Giardino delle Delizie risalente alle metà del ‘700.”

Il valore complessivo dell’opera è di 6 milioni di euro. L’Amministrazione Comunale ha finanziato il primo stralcio di lavori per 600 mila euro con cui saranno avviati i primi interventi funzionali per la realizzazione dell’area, tra cui gli espropri.