Xylella Fastidiosa, da lunedì 20 luglio 2020 al via il monitoraggio in agro di Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE (BA) – Al via il monitoraggio dell’agro di Castellana Grotte per verificare la presenza o meno di Xylella fastidiosa a cura dell’Agenzia forestale della Regione Puglia (Arif). Il monitoraggio, che per il comune di Castellana sarà avviato lunedì 20 luglio 2020, sarà effettuato da professionisti selezionati e formati dall’A.R.I.F., ai quali è stata attribuita la funzione di “agente fitosanitario”, e non comporterà alcun elemento invasivo o distruttivo se non l’ingresso nei fondi e il prelievo, eventuale, di piccolissime parti di pianta.

L’esecuzione di una ricognizione sistematica della presenza della xylella fastidiosa nella nostra Regione, rappresenta uno strumento insostituibile di conoscenza e di tutela del patrimonio ambientale, agricolo e storico-culturale per l’intera collettività locale e regionale.

Si informano i cittadini e gli agricoltori che il personale incaricato dall’Agenzia effettuerà controlli e rilevazioni nei terreni ed uliveti del territorio, con invito a prestare collaborazione.