“Visioni e Realtà Doc. Gli Sguardi, le Storie”, successo per la rassegna che si è svolta a Bari

L’evento si è svolto nel Cinema Abc e nella Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” dal 15 al 30 novembre 2021

BARI – Si è conclusa ieri con successo VISIONI e REALTA’ Doc – GLI SGUARDI, LE STORIE, la rassegna di cinema e libri promossa dall’associazione Presìdi del Libro in collaborazione con la Città Metropolitana di Bari, ideata e curata dal critico cinematografico Oscar Iarussi.

Grande partecipazione di pubblico (molti anche i giovani) per i 6 appuntamenti cinematografici “Gli Sguardi”, nel Cinema Abc, con le proiezioni cinematografiche e gli incontri con i registi Agostino Ferrente, Monica Repetto, Giuseppe Sansonna insieme al grande fotogiornalista Uliano Lucas, Alessandra Lancellotti, Roland Sejko, Ilaria Freccia, che hanno conversato con Antonella Gaeta, Lea Durante, Michele Laforgia, Nicola Signorile, Annabella De Robertis, Oscar Iarussi, Antonella Marino; e per i 2 incontri letterari “Le Storie” nella Biblioteca Metropolitana “De Gemmis” con Andrea Di Consoli e Augusto Ficele, e Raffaele Nigro, Giuseppe Lupo e Pasquale Martino.

VISIONI e REALTA’ Doc – GLI SGUARDI, LE STORIE è promosso da Presìdi del Libro, in collaborazione con Città Metropolitana di Bari-Biblioteca “De Gemmis”, insieme a Regione Puglia, AGIS di Puglia e Basilicata, SNCCI Sindacato Nazionale Critici Cinematografici – Gruppo Puglia “Vito Attolini”, WEHOBO srls. Sponsor: Immobiliare Arcadia – Bari.

Commenta Oscar Iarussi: Una piccola rassegna che ha lasciato il segno. La prima edizione di Visioni e Realtà Doc. Gli Sguardi, le Storie ha raggiunto lo scopo di rivitalizzare l’interesse del pubblico attraverso il documentario e alcuni libri di rilievo tra storia e reportage o romanzo. Siamo felici di aver rivisto il Cinema Abc pieno di spettatori come non accadeva da tempo, e la Biblioteca De Gemmis di nuovo frequentata grazie agli incontri finalmente in presenza. Ringrazio quindi i Presìdi del Libro e la Città Metropolitana di Bari per la sensibilità dimostrata nell’accogliere il progetto e gli altri soggetti che hanno creduto nella sua realizzazione.

Anna Maria Montinaro, Presidente dei Presìdi del Libro: Siamo soddisfatti della risposta del pubblico. Per noi è stata una vera e propria scommessa realizzare una rassegna di documentari. Ringrazio la Città Metropolitana e in particolar modo la Biblioteca De Gemmis. I complimenti a Oscar Iarussi, non solo per l’ideazione della rassegna, ma anche per averla magistralmente condotta. Considerati i riscontri ricevuti siamo fiduciosi di poter organizzare una seconda edizione.

Francesca Pietroforte, Consigliera Metropolitana delegata alla Cultura, ICO, Bioblioteca e Musei: Una rassegna che ha saputo unire, attraverso il cinema e la letteratura, in un connubio solitamente complicato, aspetti molto diversi tra loro: la riflessione e l’intrattenimento. Questo è stata ” Visioni e Realtà Doc – gli sguardi le storie”, occasione di approfondimento, scoperta o riscoperta di momenti della nostra storia spesso trascurati, conoscenza e studio ma anche occasione per stare insieme, uscire, tornare al cinema, frequentare la biblioteca, avere il piacere di ritrovarsi. A questo si aggiunge la possibilità, in ognuno degli incontri, di ascoltare dal vivo la voce del registi e degli autori, poterli incontrare e dialogare con loro. Ringrazio i Presidi del Libro per questa collaborazione e il curatore, Oscar Iarussi, per averci offerto questa prima interessante edizione con l’auspicio che possa diventare un appuntamento fisso nella nostra città.

Giulio Dilonardo, Presidente Agis e Anec di Puglia e Basilicata: Siamo felici di aver ospitato la rassegna di notevole spessore promossa dai Presìdi del Libro e curata da Oscar Iarussi. Lo abbiamo fatto certi del valore dell’iniziativa, e la conferma è arrivata anche dal pubblico che ha partecipato numeroso alle proiezioni nel Cinema Abc, dimostrando che gli spettatori hanno voglia di tornare a frequentare con serenità le sale cinematografiche e i luoghi di cultura.

Immobiliare Arcadia, sponsor della rassegna : Ieri si è conclusa la rassegna “Visioni e Realtà doc. Gli sguardi, le storie” che abbiamo promosso assieme ai Presìdi del Libro e alla Città Metropolitana in una location unica, la Biblioteca De Gemmis di Bari. Per noi è stato un onore contribuire alla realizzazione di questo evento che ci siamo ripromessi non sarà l’unico ma che ha assunto un valore speciale per i contenuti e gli spunti di riflessione. Grazie al Direttore Oscar Iarussi per averci regalato questa opportunità.