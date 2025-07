“Uniti per la Fratellanza” domani sul sagrato della Basilica a Bari

BARI – Domani, martedì 15 luglio, alle ore 10, il sindaco Vito Leccese parteciperà all’evento Saranno “Uniti per la Fratellanza” sul sagrato della Basilica di San Nicola. Una vera e propria festa per unire simbolicamente la città di Bari e l’Ucraina.

L’iniziativa organizzata dall’Ambasciata d’Ucraina presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta e il Consolato Generale dell’Ucraina in Italia e del delegato Alessandro De Biase, vede al centro la città di Bari che ha come patrono san Nicola, santo molto venerato in Ucraina, considerato da sempre capace di unire Oriente e Occidente. Per ben due volte Papa Francesco si è chinato sulla tomba del santo taumaturgo (7luglio 2018 e 23 febbraio 2020) per pregare e raccogliere il grido di quanti continuano a soffrire per le guerre nel mondo e per riunire i Capi delle Chiese Ortodosse, Orientali e Cattoliche Orientali.

Ad aprire la giornata

ci sarà un momento di benedizione comunitario a cui seguirà il benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni e il saluto da parte delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Leccese che proprio qualche giorno fa ha annunciato a Roma un gemellaggio con ben quattro città ucraine.

Poi il via alla festa alla quale prenderanno parte più di 100 bambini baresi e ucraini, accompagnati dalle famiglie. L’animazione sarà a cura della scuola e centro sportivo barese Snupy. I piccoli, sventolando le bandierine dell’Ucraina e indossando magliettine e pantaloncini con i colori simbolo del Paese ancora martoriato dalla guerra balleranno, canteranno, reciteranno delle preghiere in lingua e si scambieranno doni. Un momento simbolico di fratellanza vera per testimoniare la vicinanza ad un popolo che continua a soffrire, in attesa di vivere la pace giusta.

Dopo lo scambio di doni, i bambini si cimenteranno nel seminare delle piccole piante, grazie al supporto prezioso di Coldiretti Puglia che ha messo a disposizione i propri esperti per aiutare i bambini in questa attività. Un altro momento significativo poi sarà la firma della convenzione tra l’associazione dei donatori di sangue AVIS sezione comunale Bari e l’Ambasciata d’Ucraina con l’obiettivo di promuovere, sostenere e sviluppare iniziative solidali dedicate alla crescita della cultura del volontariato e della donazione di sangue ed emoderivati.

La manifestazione è patrocinata da: Regione Puglia, Comune di Bari, Coldiretti Puglia e Avis donatori sangue sezione Comunale Bari.

Di seguito l’elenco dei partecipanti alla manifestazione:

– Oleksandr SYENKEVYCH, SINDACO di MYKOLAIV;

– Ruslan SERPENINOV, SINDACO di SARNY;

– Anton KOZYRIEV, SINDACO di DNIPRORUDNE

(Mykolaiv, Sarny e Dniprorudne sono tre città attualmente sotto bombardamento russo)

– Andrii YURASH, AMBASCIATORE D’UCRAINA presso la Santa Sede e presso il Sovrano Militare Ordine di Malta;

– Oleksandr BAKHMACHYK, CONSIGLIERE dell’Ambasciata d’Ucraina nella Repubblica Italiana;

– Maksym KOVALENKO, CONSOLE GENERALE dell’Ucraina in Italia a Napoli;

– Kristina KULYK, VICE CONSOLE Generale dell’Ucraina in Italia a Napoli;

– Oleksandr SIVCHENKO, arciprete, ufficiale del servizio di cappellania del comando delle forze terrestri delle forze armate dell’Ucraina

– Teodosio Roman HREN, reverendo padre, OSBM, Protosincello dell’Esarcato Apostolico per i cattolici ucraini di rito bizantino in Italia,

– Vitaliy PERIH, reverendo cappellano delle comunità dell’Esarcato Apostolico a Bari e Foggia,

– Riccardo PATALANO, reverendo parroco delle parrocchie di S. Savino, S. Bernardino, Santa Maria in Lapide in Montegal