“Un’altra sera d’estate” a Grottaglie

Domenica prossima il cortile della Parrocchia Maria SS. del Rosario, a Grottaglie, ospiterà lo spettacolo per pianoforte e voce di e con Giuseppe Gallo “Un’altra sera d’estate”

GROTTAGLIE (TA) – Domenica 21 settembre 2025, alle ore 20.15, presso il cortile della Parrocchia Maria SS. del Rosario, in via dello Sport a Grottaglie, si terrà lo spettacolo per pianoforte e voce di e con Giuseppe Gallo “Un’altra sera d’estate”. L’evento è presentato dalla Parrocchia Maria SS. del Rosario di Grottaglie e dall’Associazione Culturale Schécci L’ingresso è libero.

L’evento

che si svolgerà proprio nel primo giorno d’autunno, vuole regalare al pubblico l’atmosfera di un’ultima serata estiva, tra racconti, aneddoti simpatici e tanta musica. In scaletta, brani che hanno fatto la storia della canzone italiana, da Adriano Celentano a Gino Paoli, da Domenico Modugno a Mario Latilla e Fabio Frizzi, fino ad arrivare alle composizioni originali di Giuseppe Gallo.

Un concerto simpatico, leggero e coinvolgente, in cui la musica incontra la parola, con il calore tipico delle sere d’estate condivise.

L’ARTISTA

Giuseppe Gallo, nato a Grottaglie, è diplomato in Pianoforte, Musica da Camera e Composizione, laureato in Informatica e Ingegneria Informatica e dottorando presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto. Vincitore di numerosi premi, tra cui il premio SIAE della critica, ha partecipato come cantautore al Festival degli Sconosciuti di Teddy Reno e come pianista ha accompagnato artisti lirici come Antonio Stragapede e Leyla Martinucci. Autore e regista di spettacoli musicali (tra cui Puglia Opera Tour, vincitore del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi), ha composto diversi brani musicali e colonne sonore per diversi cortometraggi.

Ha collaborato sul set della fiction Braccialetti Rossi e, in qualità di videomaker, nel film Fuori era Primavera di Gabriele Salvatores. Giornalista, dirige il giornale AnyName News ed è stato speaker radiofonico e redattore sportivo su Radio Deltauno. È anche socio della casa editrice AnyName Edizioni ed insegnante nelle scuole di I e II grado della provincia di Taranto.