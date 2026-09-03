Trani, concerto di Nick The Nightfly a Palazzo delle Arti Beltrani

Lo storico conduttore di “Monte Carlo Nights”, il 6 settembre, si esibirà con Francesco Puglisi, Jerry Popolo, Seby Burgio e Michele Santoleri in un raffinato ed elegante viaggio in musica intitolato “My Italian Fantasy”

TRANI – Domenica 6 settembre 2026, con apertura delle porte alle ore 20:30 e inizio dello spettacolo alle ore 21:00, la splendida Corte “Davide Santorsola” di Palazzo delle Arti Beltrani ospiterà la serata d’eccezione organizzata da Delle Arti Odv Ets e prodotta da Kino Music srl, che chiama sul palco di Trani Nick The Nightfly, che proporrà l’inedito viaggio “My Italian Fantasy”.

Si tratta di un suggestivo percorso tra le grandi firme della canzone italiana, tra le quali annoveriamo Gino Paoli e Fabio Concato, Lucio Dalla e Paolo Conte, Pino Daniele e Nicola Piovani.

Nato a Glasgow, da oltre quarant’anni una voce inconfondibile della radio italiana (fin da quando vi si è stabilito nel 1982), Nick ha costruito un linguaggio musicale originale, che ha solcato con naturalezza jazz e soul, world music e pop di alta scuola nel suo storico e seguitissimo “Monte Carlo Nights” su Radio Monte Carlo.

Incoronato dal Telegatto come “Miglior voce della radio notturna italiana”

vincitore del Bybloscar e del premio “Le Cuffie d’Oro”, Nick ha trasformato il suo microfono e la sua celebre “Living Room” in un tempio della musica di classe. Nelle sue dirette, Nick The Nightfly ha ospitato leggende come Quincy Jones (che nel 2014 ha voluto applaudire di persona la sua orchestra), Pat Metheny, Sting e Caetano Veloso, Ed Sh modernità regalano una serata elegante e piacevolissima, in cui “Jazz, Pop & Swing” si fondono con naturalezza. Lo spettacolo è affidato ai suoi straordinari musicisti: Francesco Puglisi al basso, Jerry Popolo al sax, Seby Burgio al pianoforte e Michele Santoleri alla batteria a incendiare il dolce volo della notte.

Palazzo Beltrani è uno dei cuori palpitanti della vita culturale pugliese, forziere di arte e bellezza, fucina inesauribile di esperienze da trasmettere alla gente. Il rito si rinnova e consolida una felice tradizione che elegge lo splendido cartellone del Beltrani tra le dimore artistiche d’eccellenza del nostro Paese.

Sotto la direzione artistica di Niki Battaglia, Palazzo delle Arti Beltrani con la sua decima stagione artistica – realizzata da Delle Arti Odv Ets con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio della Rete Musei di Puglia, la collaborazione dei Conservatori “Piccinni” di Bari e “Rota” di Monopoli e la media partnership di Radio Selene – firma un appuntamento imperdibile e una notte di pura bellezza, dove il dialogo tra i suoni si fa emozione condivisa e senza confini.

Biglietti

I biglietti (poltronissima numerata 35,00 euro – poltronissima numerata soci partner 30,00. Posto unico non numerato 30,00 euro) per l’evento di domenica 6 settembre “My Italian Fantasy” con Nick The Nightfly sono disponibili presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì), in via Giovanni Beltrani 51 a Trani, oppure online tramite il circuito Vivaticket al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/nick-the-nightfly-my-italian-fantasy/295793, con possibilità di pagamento tramite Carta Docente. Per maggiori informazioni e modalità di prenotazione è possibile contattare i canali ufficiali tramite il sito web ufficiale www.palazzodelleartibeltrani.it o i recapiti di riferimento della struttura (tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it).

I biglietti per i singoli eventi della X Stagione Artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, oltre che al botteghino, sono disponibili anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/stagione-artistica-palazzo/4206.

Altra possibilità per la prenotazione è rappresentata dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Il programma è generoso e mantiene la promessa di essere un importante e insostituibile volano per l’appeal turistico della bellissima città sul mare. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani è visionabile o scaricabile: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/decima-stagione-artistica-del-palazzo-delle-arti-beltrani-2026-cjq7qw4f0g

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it