A Martina Franca domani Giovanni Allevi con “Armonie Invisibili”

Giovedì 3 settembre, in piazza XX Settembre, appuntamento con Giovanni Allevi per «Corri verso la musica», evento satellite dei Giochi del Mediterraneo

MARTINA FRANCA – «Quando ci immergiamo nella natura, il rumore del mondo si attenua e possiamo tornare ad ascoltare ciò che è davvero essenziale. E con “Armonie Invisibili” si condivide proprio questo spazio di ascolto che, nell’incontro tra musica, pensiero filosofico, silenzio e la fragilità, può trasformarsi da limite in nuova possibilità.

A Martina Franca cercheremo insieme quell’armonia profonda che ci ricorda che siamo parte di qualcosa di immensamente più grande».

È questo lo spirito con cui Giovanni Allevi si prepara a portare nella città barocca «Armonie Invisibili 2026 – Dialoghi tra Armonia, Natura e Filosofia», il progetto con cui il compositore e filosofo sarà protagonista del gran finale di «Corri verso la musica», l’evento satellite dei Giochi del Mediterraneo 2026 in programma giovedì 3 settembre, a Martina Franca, per la giornata conclusiva della competizione internazionale.

Alle 21, in piazza XX Settembre, Allevi proporrà un appuntamento a ingresso libero che intreccerà musica, pensiero, natura e benessere, in un’esperienza che va oltre la dimensione del concerto tradizionale per diventare uno spazio di ascolto, riflessione e condivisione.

«Armonie Invisibili» nasce infatti come un dialogo tra suono e silenzio, pensiero e contemplazione, individuo e ambiente, nel quale la musica diventa strumento di consapevolezza e trasformazione. Un progetto nato da un’intuizione maturata durante uno dei momenti più complessi della vita di Allevi e attraversato dai temi della fragilità, della rinascita e del valore dell’istante presente.

La natura diventa così il luogo nel quale riscoprire ciò che conta, ritrovando una connessione più autentica con sé stessi e con ciò che ci circonda. Un percorso che trova un’ulteriore espressione ne «I nove doni – Sulla via della felicità» (Solferino), l’ultimo libro del maestro, scritto durante la malattia: una riflessione sulla fragilità come risorsa e sulle difficoltà come occasione per riscoprire una felicità più autentica.

Compositore, pianista, filosofo e direttore d’orchestra, Giovanni Allevi

è tra gli artisti italiani più conosciuti e apprezzati nel mondo. Diplomato in pianoforte e composizione e laureato con lode in filosofia, ha portato la musica colta sui palcoscenici internazionali, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è stato nominato European Ambassador dell’Earth Day European Network dopo la prima esecuzione di «Our Future» alla COP26 di Glasgow. Alla sua figura è stato inoltre dedicato dalla Nasa un asteroide, denominato «giovanniallevi111561».

Prima della musica, sarà lo sport a prendere la scena. A partire dalle 19.30, Martina Franca Running Asd proporrà una gara podistica articolata in due corse rivolte a bambini, ragazzi e adulti, trasformando il centro della città in una festa collettiva all’insegna del movimento, del benessere e di uno stile di vita sano.

La scelta di affidare proprio a Giovanni Allevi la chiusura di «Corri verso la musica» racchiude il senso dell’intera iniziativa: sport e musica come linguaggi universali, capaci di superare le distanze, creare connessioni e parlare al tempo stesso al corpo, al cuore e alla mente.

Dopo le giornate di competizione e di incontro tra i Paesi del Mediterraneo, Martina Franca saluta i Giochi con un appuntamento aperto alla comunità. L’energia del movimento e la forza evocativa della musica si incontrano così in un’unica esperienza di condivisione, emozione e partecipazione.

«Corri verso la musica» è ideato dal Comune di Martina Franca e sostenuto nell’ambito del progetto «Puglia Regione Europea dello Sport». Intervento finanziato con Accordo di coesione Puglia POC 21-27, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Linea 03.02 «Turismo e Ospitalità – Riposizionamento competitivo e promozione delle destinazioni turistiche».