Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”: l’evento finale

Il 4 settembre, presso la Sala di Comunità della Chiesa Regina Pacis di Lama, a Taranto il concerto dell’Orchestra “Andrés Segovia”, che festeggia i 10 anni

TARANTO – Il 4 settembre alle ore 19.00, presso la Sala di Comunità della Chiesa Regina Pacis di Lama in Via Sciabelle, si conclude il Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” con il concerto dell’Orchestra “Andrés Segovia”.

Sotto la direzione artistica della prof.ssa Maria Ivana Oliva e patrocinato da Comune di Taranto, Regione Puglia, Provincia di Taranto e CSV il Festival ha ospitato artisti di nota fama internazionale

Il concerto del 4 settembe, conclusivo della Summer School 2026, festeggia i 10 anni dell’orchestra che nasce da un’idea del M° Maria Ivana Oliva a seguito di una lunga esperienza didattica che l’ha portata a valorizzare lo studio della chitarra in ensemble.

Creata nel 2016 e promossa dall’associazione “Guitar Artium”, l’orchestra prende il nome dal famoso musicista “Andrés Segovia” che ha portato in auge la chitarra nel primo Novecento e riunisce giovani chitarristi i quali provengono da esperienze musicali diversificate.

Promossa dall’associazione “Guitar Artium”, l’orchestra ha finalità sociali e professionali :

 “sviluppa la dimensione relazionale”, -perché suonare uno strumento in gruppo allena

all’autodisciplina e all’autocontrollo e funge da stimolo nell’interazione con gli altri, nella duplice dimensione musicale e sociale; attraverso la pratica strumentale si sviluppa la “relazione con gli altri” che aiuta ad instaurare i rapporti interpersonali e di gruppo fondati su pratiche

compartecipate e sull’ascolto condiviso,

 “aiuta la formazione musicale”, – suonando con gli altri stimola la formazione musicale di base sviluppa il senso ritmico e melodico e la capacità di rispettare il proprio ruolo nell’ensemble,

seguendo il gesto del Direttore.

Nell’orchestra “Non esiste un capo, ma solo un Direttore” perché il lavoro in orchestra è un lavoro di squadra. Nessuno è leader assoluto, ognuno è indispensabile per creare magia e suscitare emozioni. Ogni ragazzo partecipa in base alle proprie capacità ed attitudini, e le parti strumentali sono opportunamente create in relazione alle competenze strumentali di ciascuno.

Nel corso degli anni si è avvalsa della presenza di giovani interpreti di archi e fiati e docenti professionisti provenienti da tutto il mondo.

I giovani musicisti hanno partecipato ad esibizioni pubbliche e rassegne nazionali di rilievo quali Ragazzi in Gamba, Biennale della Prossimità e sono stati vincitori dei concorsi internazionali“Musica Mundi” e “Mediterraneo” a Taranto e Bari. Hanno partecipato alle Master Class dei Maestri Luciano Pompilio, Nicola Paradiso, Quyito de Sousa nell’ambito del Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” dove hanno tenuto un concerto presso il Chiostro di Santa Chiara sede del Tribunale per i minori.

L’orchestra ha partecipato all’inaugurazione del Museo della Chiesa di San Pasquale a Taranto alla presenza dell’Arcivescovo di Taranto ed al concerto dal titolo “Musica al Museo” tenutosi presso il MuBa, Museo della Basilica di San Martino a Martina; ha inoltre presenziato svariate manifestazioni organizzate dal CSV e dal comune di Taranto.

Una importante attività è stata la realizzazione del CD “Donatori di Suoni” il cui ricavato della vendita è stato devoluto a scopi di beneficenza.

L’ingresso agli eventi è libero fino ad esaurimento posti.

INFO 347.1790060

www.associazioneguitarartium.com