Cutrofiano, i nuovi appuntamenti di Li Ucci Festival

Li Ucci Festival prosegue domani con La chiazza ca sona e ca vive appuntamento diffuso tra musica, mostre e mercatini

CUTROFIANO (LE) – Fino a sabato 5 settembre a Cutrofiano, tra arte, cultura, musica, enogastronomia, turismo e valorizzazione del territorio, prosegue la sedicesima edizione de Li Ucci Festival, ideata e promossa da Sud Ethnic APS, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, in sinergia e con il contributo del Comune di Cutrofiano e in collaborazione con altri partner pubblici e privati.

Giovedì 3 settembre dalle 20:30

Piazza Cavallotti e il centro storico di Cutrofiano ospiteranno “La chiazza ca sona e ca vive”, appuntamento diffuso tra musica, mostre e mercatini. Nelle diverse postazioni si alterneranno Mino De Santis, il duo formato da Massimiliano De Marco e Luca Buccarella, il gruppo Viaggio Popolare, Alessio Colì con un set tra sax dal vivo e organic world music, e il progetto piemontese Lindal, vincitore del Premio Folk & World, promosso e ideato da Sud Ethnic APS in collaborazione con Li Ucci Festival di Cutrofiano, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli e in partenariato con il magazine online BlogFoolk.

In via Filomarini sarà visitabile “Tornare”, progetto fotografico di Annalisa Santantonio dedicato alle storie degli artigiani di Cutrofiano. Nel corso della serata sarà assegnato il Riconoscimento Cultura d’Onore al maestro Antonio Calsolaro, mandolinista, compositore e ultimo depositario in Salento della tradizione musicale delle sale da barba.

Nata nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l’intento di ricordare lo storico gruppo Gli Ucci e i grandi cantori del Salento che hanno tramandato canti e tradizioni del territorio, la manifestazione ha progressivamente aperto quel patrimonio alle nuove generazioni, alla ricerca e ai linguaggi contemporanei.Per tutta la settimana tornano anche gli AssaggiUcci, progetto inserito nel programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare del triennio 2024/2026 della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale.

Durante il festival alcune realtà del territorio proporranno iniziative dedicatea Li Ucci: la gelateria Dolce Arte realizzerà un percorso di degustazione di gelato artigianale con gusti selezionati, mentre il Bar Rosso e Nero presenterà “Uccio”, una novità di rosticceria pensata per l’occasione. Si potranno degustare i vini di Mottura, L’Astore e Palamà e una selezione di prodotti locali curata da La Terra di Puglia e Azienda Agricola Le Lame. Tra gli omaggi agli ospiti anche alcune creazioni in ceramica realizzate da Fratelli Colì, Ceramiche Benegiamo e Salvino De Donatis.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

Alle 18:00, nell’atrio di Palazzo Filomarini, si terrà un laboratorio di tamburello per ragazzi e ragazze, su prenotazione. Dalle 21:00 in Piazza Cavallotti spazio alla musica con la cantautrice calabrese Carmen Floccari, una voce che custodisce la tradizione e la racconta con uno sguardo contemporaneo, vincitrice del Premio Folk & World, promosso e ideato da Sud Ethnic APS in collaborazione con Li Ucci Festival di Cutrofiano, MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, Festival di Musica Popolare di Forlimpopoli e in partenariato con il magazine online BlogFoolk. A seguire Io, Te e Puccia, gruppo che rilegge con energia e ironia la musica popolare salentina, mescolando stornelli, canzone d’autore, folk e attitudine punk.

SABATO 5 SETTEMBRE

La giornata conclusiva de Li Ucci Festival infine si sposterà alla Masseria L’Astore, per un pomeriggio e una serata tra musica, laboratori, sapori e cultura del territorio. Alle 16:00 Veronica Calati e Cristina Frassanito condurranno un laboratorio di pizzica per adulti, su prenotazione. Il programma comprenderà anche visite al frantoio ipogeo, degustazioni e momenti dedicati all’artigianato. Alle 21:00 sarà consegnato il Riconoscimento Cultura d’Onore a Davide Monaco e alla Compagnia Scherma Salentina.

A seguire poi l’esibizione di Lina Bandello, figlia di Uccio Bandello, storico componente de Gli Ucci, e il concerto-evento de Li Ucci Orkestra, insieme a Zimba ca te Passa, Alla Bua e ai fondatori di Officina Zoè. Nata nel 2013 proprio nell’ambito della manifestazione, Li Ucci Orkestra è una formazione collettiva che rilegge il repertorio degli Ucci attraverso un organico allargato di musicisti, cantanti e danzatori. Chitarre, tamburelli e fisarmonica incontrano ottoni, fiati e percussioni della cultura bandistica, creando un intreccio tra memoria, folk e nuovi arrangiamenti.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

AssaggiUcci chiuderà idealmente la sedicesima edizione con uno speciale appuntamento post festival dedicato all’incontro tra comunità, sapori e tradizioni pugliesi. Dalle 11:00, alla Biosteria Piccapane, in contrada Sirgole, la giornata proporrà un laboratorio di pizzica per ragazzi a cura di Sara Albano, “Il pranzo sociale di comunità” con le specialità degli AssaggiUcci e gli interventi musicali de Li Sonareddhri, Voci di Terra Nostra e dei componenti de Li Ucci Orkestra. L’iniziativa nasce per valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio attraverso esperienze condivise, percorsi culturali e momenti di socialità.

IL FESTIVAL

Li Ucci è promosso da Sud Ethnic APS, in sinergia e con il contributo del Comune di Cutrofiano e in collaborazione con Regione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio, Istituto Diego Carpitella, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e GAL Isola Salento e altri partner pubblici e privati. «Li Ucci per noi non è soltanto un modo per ricordare ciò che è stato, ma soprattutto un’occasione per capire come una tradizione possa continuare a vivere nel presente.

Ogni anno proviamo dunque a creare incontri tra generazioni, linguaggi, artisti e comunità, senza trasformare la memoria in qualcosa di immobile o puramente celebrativo. Ci interessa che quei canti, quelle storie e quei gesti continuino a circolare, contaminandosi con esperienze diverse e trovando nuove forme per essere condivisi. È anche per questo che il festival attraversa Cutrofiano, coinvolgendo luoghi, persone, associazioni e realtà produttive. Crediamo che la cultura popolare abbia ancora molto da raccontare, in particolare quando riesce a mettere insieme passato e futuro, appartenenza e curiosità, radici e nuovi sguardi», sottolinea Antonio Melegari, direttore artistico e organizzativo.

Ingresso libero.

Info e programma

www.liuccifestival.it – 377 6954833