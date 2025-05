TEDxPutignano, il 17 maggio 2025 al teatro Comunale

Sabato la quinta edizione della conferenza spettacolo con nove speaker sul tema “Abitare”.Previsti anche eventi collaterali come l’apertura straordinaria della Grotta del trullo e la visita alle botteghe della cartapesta

PUTIGNANO – Sabato 17 maggio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 torna al Teatro Comunale TEDxPutignano 2025 giunto alla quinta edizione.

La conferenza-spettacolo organizzata dall’Associazione Ubuntu non solo teatro APS, ha l’obiettivo di diffondere idee innovative che possano contribuire a cambiamenti positivi nella nostra comunità.

Il tema di quest’anno è “Abitare” parola che ci riporta all’abitudine, al consueto e si riferisce a tutto ciò che siamo soliti portare con noi, da cui ci facciamo accompagnare.

Gli ospiti

Come sempre sul palco le storie e le idee di nove speaker per nove talk di massimo 18 minuti ciascuno nel tipico stile del TEDx. Eccoli: Linda De Luca, specializzata in interpretariato medico, convinta dell’importanza della mediazione linguistica in ambito ospedaliero, il suo talk si soffermerà su “Abitare una lingua: l’interpretariato medico come sostegno nella fragilità”.

Giacomo Doni, grafico pubblicitario che con il linguaggio fotografico racconta vita e storia di luoghi dimenticati parlerà de “L’abitare come cura”, ovvero la casa non è solo architettura ma calore familiare da cui rinascere: curarsi a vicenda per distruggere lo stigma.

Ilaria Cristofaro astronoma specializzata in archeologia, cercherà di far comprendere la relazione tra queste due discipline, astronomia e archeologia e pertanto darà spazio a “Noi, gli antichi e l’abitare: come il cosmo illuminava la fondazione di nuove città”.

Francesca Roseo, ricercatrice in Scienze Ambientali da sempre dedita agli ecosistemi montani, il suo speech verterà su “Amare la natura: come abitare al di fuori dello spazio urbano”.

Flavio Albano cofondatore del progetto ‘La Tornanza’, nato per raccontare le storie di persone che riscoprono le proprie radici, accompagnerà il pubblico in un talk che tratterà di “Partire, restare, tornare: il moto che cambia persone, luoghi e prospettive”.

Federico Faloppa, professore di Storia della lingua italiana e di Sociolinguistica all’Università di Reading, le sue ricerche si sono rivolte soprattutto allo studio degli stereotipi etnici e della costruzione linguistica della diversità. Per queste ragioni tratterà di “Convivenze possibili nella diversità culturale”.

Sara Ciafardoni, scrittrice, studentessa e voce dell’inclusione. Autrice per Mondadori Electa, unisce il rigore della scienza alla delicatezza della narrazione, studiando Comunicazione e Ingegneria Biomedica. Ci parlerà de “L’habitat dentro noi stessi: abitare e coltivare la nostra anima e il nostro corpo”.

Federica Verona, architetta, urbanista, dedicata al disagio abitativo e a progetti di social housing, si occuperà del “Condominio-città tra gentrificazione, povertà, potere e nuove alleanze”.

Infine Matteo Marchesano, ha iniziato ben presto a cercare fuori dalla città un’alternativa di vita finchè ha cofondato la Comunità Diffusa Spirituale Pranamare di cui parlerà trattando di “Comunità diffusa spirituale: una relazione tra me stesso, l’altro e il mondo”.

Novità edizione 2025

Mentre anche quest’anno si consolida la collaborazione con l’artista Mauro Maurizio Palumbo, che con studenti e studentesse dell’IIS Da Vinci-Agherbino di Noci ha realizzato la scenografia del TEDxPutignano, tra le novità si segnala la performance dei danzatori di Eleina D. Dance Company, Antonella Piazzolla e Roberto Vitelli che hanno partecipato a numerose produzioni teatrali e festival internazionali.

Non mancheranno inoltre anche eventi collaterali. Dopo le iniziative di ‘Puglia trekking escursionismo’ e della ‘Caccia ai tesori’ dentro e fuori il centro storico di Putignano, sabato 17 maggio dalle 19.00 alle 21.00 è prevista l’apertura straordinaria della Grotta del trullo, mentre domenica 18 maggio alle 10.00 sarà possibile visitare le botteghe della cartapesta in collaborazione con Fondazione Carnevale di Putignano e Lavori dal basso. Nella giornata del TEDxPutignano inoltre sarà possibile ammirare il carro vincitore dell’edizione 2025 del Carnevale di Putignano, collocato nei pressi del teatro comunale per l’intera giornata.

Progetto Croquis

Nell’edizione 2025 si conferma anche la collaborazione con Progetto Croquis per cui è stato realizzato un set di tre lattine ispirate al visual di questa edizione. Le lattine diventano il veicolo del messaggio dove viene riportata l’immagine pensata dall’artista. L’obiettivo è devolvere il ricavato della vendita a supporto di organizzazioni e cause quali difesa e tutela dell’ambiente, attivazione sociale, lotte di genere e lotta alla povertà.

Il TEDxPutignano 2025, che sarà presentato dalla giornalista e speaker Tea Di Lorenzo, è realizzato con finanziamenti privati grazie ai numerosi partner che hanno deciso di sostenere la manifestazione per il suo valore culturale e formativo. L’evento gode inoltre del patrocinio del Comune di Putignano, Regione Puglia, Università degli Sudi di Bari, Politecnico di Bari e Parlamento Europeo, nonché del supporto della Camera di Commercio di Bari.

Info – www.tedxputignano.it

Acquisto biglietti: tedxputignano.it sezione BIGLIETTI