«Las làgrimas de amor y popular anime» ad Acquaviva delle Fonti

Sabato 17 maggio, a Palazzo de Mari, lacrime d’amore e un’anima popolare uniscono Sudamerica, Spagna e Italia in un raffinato recital dell’Italian Rêverie Duo formato da Giusy e Luciano Pompilio

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Musiche che portano dentro lacrime d’amore e un’anima popolare. Sono le composizioni che formano il recital «Las làgrimas de amor y popular anime» dell’Italian Rêverie Duo formato dal soprano Giusy Miriam Pompilio e da suo padre, il chitarrista Luciano Pompilio, di scena sabato 17 maggio (ore 19.30) a Palazzo de Mari di Acquaviva delle Fonti in un concerto classico dedicato alle pagine più belle del repertorio per chitarra e voce comprendente un omaggio alla musica classica sudamericana e spagnola e un altro alla tradizione italiana e partenopea. L’appuntamento rientra nella stagione 2025 dell’associazione Colafemmina diretta da Maurizio Matarrese e sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti.

Il programma è suddiviso in due periodi diversi e particolari che hanno come sentimento in comune la passione, indagata attraverso composizioni di vari autori, a partire dal pugliese Mauro Giuliani, celebre virtuoso di chitarra vissuto tra Sette e Ottocento del quale si ascolteranno tre estratti dal ciclo di Sei cavatine pensate come musica da camera. Quindi, si volerà al di là dell’Oceano per scoprire il compositore carioca Laurindo Almeida e le sue «Brazilian reflections» e ascoltare il solo di chitarra «Sueño en la floresta» del paraguaiano Augustìn Barrios Mangoré, prima di tornare in Europa attraverso la Spagna di Federico Garcia Lorca, il grande poeta che fu anche un eccellente compositore. Il programma prevede le sue «Canciones españolas antiguas», dopo le quali si arriverà in Italia con due grandi interpreti della tradizione partenopea, Francesco Paolo Tosti e Ugo Calise, quest’ultimo considerato, tra gli interpreti moderni, un grande rinnovatore della canzone napoletana.

Attraverso queste musiche il programma tocca, dunque, la passione trattenuta, nascosta, o comunque sofferta per via del contesto sociale, ma anche quella sviscerale, libera e sfacciata. In ogni caso, due sentimenti con la stessa matrice, messi a confronto all’interno di un repertorio che esalta la terra, la natura e la vita in un dialogo musicale intimo e coinvolgente, capace di toccare le corde più profonde dell’anima alternando tra due mondi musicali: la tradizione iberica e sudamericana, con i suoi ritmi travolgenti e le sue melodie intrise di sentimento, che s’intrecciano in un racconto sonoro pensato come un omaggio alla storia e la cultura di queste affascinanti culture, e la ricchezza della musica italiana e partenopea, per un confronto tra tradizioni nel quale passione, melodia e autenticità si mescolano garbatamente dimostrando come la musica possa essere un linguaggio universale capace di abbattere qualsiasi confine.

Biglietto intero 10 euro (ridotto 5 euro – 1 euro per i possessori della ColafemminaCard). Info 335.1406658 (anche con WhatsApp).