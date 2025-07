San Cesario di Lecce, domani va in scena “Lu Senatore”

Nel Giardino Storico della Distilleria De Giorgi, “Lu Senatore” chiude la serie di spettacoli in lingua salentina di Teatri a Sud. Sul palco il Gruppo Teatrale S. Massimiliano Kolbe con la commedia di Raffaele Protopapa

SAN CESARIO DI LECCE – Mercoledì 30 luglio 2025, alle ore 21.00, nel Giardino Storico della Distilleria De Giorgi, in Via Ferrovia 73, a San Cesario di Lecce, va in scena “Lu Senatore”, terzo appuntamento con il teatro in lingua salentina.

Dopo il successo delle scorse date, Astràgali Teatro, all’interno della rassegna Teatri a Sud, continua a promuovere quei lavori teatrali che da sempre vedono una grande partecipazione della comunità locale e rappresentano il punto di contatto tra la tradizione del teatro popolare e la tradizione vivente del teatro.

Una serie di appuntamenti curati da Luigi Pascali, che si chiude dunque con “Lu Senatore”, portato in scena dal Gruppo Teatrale S. Massimiliano Kolbe. Si tratta di una commedia brillante in due atti scritta da Raffaele Protopapa, uno dei più noti commediografi salentini. La sua produzione ha attraversato quasi tutto il ‘900 e le sue opere hanno sempre incontrato il plauso del pubblico, da quello di una parrocchia a quello più esigente dei grandi teatri di Lecce e del Salento. Nel 1974 pubblica la sua prima raccolta di opere. Nel 1977 è socio fondatore dell’associazione “Amici del Salento”, attraverso cui promuove la prima rassegna di teatro dialettale salentino, convinto che fosse necessario incoraggiare giovani autori a cimentarsi con il teatro dialettale.

Il Gruppo Teatrale S. Massimiliano Kolbe si occupa attivamente di teatro da ben 15 anni, portando in scena storie, personaggi, gesti e parole, trasportando il pubblico in altre realtà, donando momenti esilaranti e di riflessione allo stesso tempo.

La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso libero. Consigliata la prenotazione. Per Info: Tel. 389.2105991, mail: teatro@astragali.org, www.astragali.it, www.distilleriadegiorgi.eu