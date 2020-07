Samuele Sartini: inaugura la stagione del RioBo di Gallipoli

E gli ottimi risultati della sua label SJS

GALLIPOLI (LE) – Samuele Sartini è da tempo un produttore di livello internazionale. La sua “Love You Seek / Seek Bromance” nel 2018 è stata scelta per la colonna sonora di “The 15:17 To Paris”, film del celeberrimo premio oscar Clint Eastwood… E per la versione cantata del suo primo successo (Tim Berg – “Seek Bromance”), Avicii prese la voce da “Love U Seek”, un brano pubblicato da Samuele Sartini nel 2011 su Do It Yourself.

La sua nuova etichetta musicale, SJS, è un progetto parallelo alla sua attività come Samuele Sartini… e sta crescendo molto. Ad esempio, la sua nuova versione di “Get Down” di Jonk & Spook sta facendo già ballare il mondo. “SJS è nata a fine 2019, ovvero ha compiuto 6 mesi da poco e la prima release è di gennaio 2020. L’acronimo sta per Samuele Sartini e Jonk & Spook. Titolari ed a&r siamo io ed Alex Abbruscato degli Jonk & Spook. Stiamo puntando sulla house che strizza l’occhio al funky e stanno arrivando ottimi risultati”, racconta Samuele. “Ad oggi contiamo 10 uscite, due sono andate al primo posto e 5 top ten di genere su Traxsource, un sito molto importante per noi. Inoltre Louie Vega & Kenny Dope dei Masters at Work hanno selezionato una nostra traccia nelle loro chart su Traxsource”.

Per Samuele Sartini è un’estate di fuoco anche dal punto di vista dei party. L’11 ed il 27 luglio è alla Villa delle Rose di Misano (RN), il 17 a La Via delle Spezie di Reggio Emilia, mentre il 18 luglio inaugura la stagione estiva del RioBo di Gallipoli (LE).