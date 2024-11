Rodi Garganico, il 25 novembre convegno su sanità mentale e intelligenza emotiva

Al Porto Turistico, per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Lega Navale organizza l’evento con enti e associazioni

RODI GARGANICO – “Uniti per la prevenzione della sanità mentale e lo sviluppo corretto dell’intelligenza emotiva” è il tema del convegno in programma lunedì 25 novembre 2024 (ore 10, Porto Turistico Rodi Garganico) organizzato dalla locale Sezione della Lega Navale per coinvolgere la comunità nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” e per affrontare in chiave moderna, unita e continuativa la prevenzione della sanità mentale nonché il corretto sviluppo dell’intelligenza emotiva. Investire nella prevenzione è un’obbligo di istituzioni, associazioni, enti e tutti i cittadini; formando bambini e ragazzi sani avremo ed avranno un futuro e mondo migliore. Tra gli adulti vanno abbattuti i muri ipocriti dell’omertà affinché venga denunciato chi commette atti di violenza psicofisica, assicurando un sostegno psicologico alle vittime e a chi commette questi reati.

A tal proposito la Lega Navale promuove una serie di iniziative solidali, culturali e sportive nelle diverse sedi per sensibilizzare la cittadinanza e ribadire con fermezza la condanna di “qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne”, come evidenziato nella risoluzione delle Nazioni Unite (54/134) del 17 dicembre 1999 che istituisce la ricorrenza. Nasce così l’appuntamento di Rodi Garganico.

Dopo i saluti delle istituzioni Raffaele Piemontese (Vice Presidente Regione Puglia e Assessore Regionale alla Sanità), di Carmine d’Anelli (sindaco di Rodi Garganico), Michele Presutto (presidente Lega Navale Sezione di Rodi Garganico), Antonio Nigri (Direttore Generale ASL Foggia ), Teresa Cucciniello (dirigente Istituto onnicomprensivo “Del Giudice” di Rodi Garganico) sono previsti gli interventi di Libera Carnevale (Lega Navale Rodi Garganico),

Rosa Barone Cosigliere Regione Puglia, Il Filo di Arianna Cooperativa Sociale (centro antiviolenza di ambito territoriale), Michele Grossi (psichiatra), Vittoria Del Grosso (manager delle organizzazioni pubbliche e sanitarie),Veronica Gatto (psicologa), e don Fabio Clemente (parroco). I lavori saranno moderati dalla giornalista Rosaria D’errico .

A seguire tutte le associazioni e cittadini coinvolti manifesteranno in maniera libera, pacifica ed unita come segno di forte necessità di “un reale cambio di rotta”, tra sport, musica, arte, cultura ed iniziative sociali:

Associazioni sociali

Il Cuore Foggia, Una rosa per un sorriso, Associazione Luigi Russo.

Associazioni sportive per il benessere psicofisico

Noi di Danza & Movimento Vico scuola di danza-asd, Adlim sport, Dance Up, Real Rodi Garganico, Squadra del Cuore Maria SS. della Libera, ASD Podistica Vico del Gargano.

A.S.D. GARGANO ACCADEMY, SOCIETÀ AFFILIATA AL MILAN – CON LA PRIMA SQUADRA CALCIO FEMMINILE DEL GARGANO

Piccoli Uomini cantano l’amore per la donna

(Madre sorella amica o compagna) augurandole di non rinunciare mai ai propri sogni ed al suo sorriso.

DONATO E LUCA IN “SARA” DI PINO DANIELE

Associazioni culturali

Associazione Pervinca Laudato Sì Gargano, Associazione Culturale Rodi (Gargano nel cuore), Comunità Lituana della Puglia.

La Casa degli Artisti (Marche) giornalista della Repubblica Andreina de Tomassi

Opere dello scultore Antonio Sorace

Opere dello scultore ed artista Silvestro Regina

Il Violinista Antonio Pio Pennacchia

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Del Giudice” di Rodi Garganico

Comunità Accoglienza per Minori Cooperativa Giglio

Comunità Accoglienza per Minori Peter Pan e Trilly

Centro Diurno Integrato Uria

CENTRO OLISTICO MULTIDISCIPLINARE “EQUILIBRIO FEMMINILE”

FONDAZIONE THE SQUIRREL AND THE GRAIL ETS (accoglienza minori, prima struttura che potrà accogliere anche le mamme maltrattate con i propri figli nel nostro distretto)

Rappresentanze Istituzionali del Distretto:

Comune di Vico Sindaco Raffaele Sciscio e Vice Sindaco Porzia Pinto

Comune di Peschici Sindaco Luigi D’Arenzo

Comune di Cagnano Varano Assessore Michele Coccia, Assessora Ilaria Russo

Comune di Carpino Sindaco Rocco Di Brina

Comune di Ischitella Assessora alla Cultura Valerio Disciglio

Asl Direttore Distretto Cinzia Piccaluga

Carmela Esposito (presidente Rotary Club Gargano)

Forze dell’Ordine e Militari

EROS, la barca della legalità della Lega Navale Italiana sarà la testimonial che unisce le Sezioni e Delegazioni della LNI in tutta Italia contro ogni forma di violenza di genere.

La manifestazione è di tutti e per tutti, grazie.