Rocchetta Sant’Antonio: la Festa dell’Asparago tra sapori, gusti e tradizioni contadine

Il 27 aprile l’evento promosso dal Comune. Al via anche il press tour con blogger e giornalisti

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (FG) – Un viaggio alla scoperta di Rocchetta Sant’Antonio tra sapori, gusti e tradizioni contadine. Un’occasione per conoscere le bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del piccolo Borgo dei Monti Dauni degustando i piatti tipici locali e vivendo una giornata a stretto contatto con la natura. C’è grande attesa a Rocchetta Sant’Antonio per la terza edizione della “Festa dell’asparago selvatico” in programma sabato 27 aprile 2019 su iniziativa dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con diversi partner del territorio. Prodotto principe della tradizione contadina di questo lembo di Puglia, l’asparago selvatico sarà il vero protagonista dell’intera giornata. Un prodotto che nei boschi di Rocchetta matura in primavera in grande quantità e di ottima qualità. Si inizia sabato 27 aprile alle ore 10 con la Colazione Contadina al Santuario dell’Annunziata; a seguire, in compagnia del botanico Nello Biscotti e delle scolaresche del paese si andrà per asparagi nelle campagne circostanti, alla scoperta dei saperi e dei sapori del bosco. Nel pomeriggio, invece, alle ore 16.30 in Largo XXIV Maggio si svolgerà il convegno “I sapori del bosco tra natura e benessere”. Dalle ore 19 in poi in piazza Aldo Moro è prevista la degustazione di piatti tipici a base di asparagi selvatici, e lo show cooking di Romeo Palumbo, presidente dell’Associazione cuochi del Vulture. La serata si concluderà con suoni, canti e balli della tradizione a cura dei gruppi Leggermente a Sud e Rione Popolare.

Per valorizzare maggiormente il senso ed il livello di partecipazione della terza edizione della Festa dell’Asparago Selvatico in quei giorni si svolgerà “Primavera dei Sapori: terza edizione della Sagra dell’Asparago Selvatico lungo i sentieri dei Monti Dauni”, il press tour in programma dal 26 al 30 aprile promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Il tour – al quale parteciperà un gruppo di giornalisti e blogger provenienti da diverse regioni italiane – ha l’obiettivo di favorire la scoperta di questi territori, di far conoscere tradizioni contadine e popolari, di diffondere le bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche dei comuni coinvolti, diversificando l’offerta turistica e sviluppando un interesse destagionalizzato dei luoghi. In particolare, i giornalisti vivranno un’esperienza diretta e di contatto con gli attori locali e con i partner coinvolti nel progetto partecipando attivamente l’intenso programma della Festa dell’Asparago Selvatica organizzata a Rocchetta Sant’Antonio.