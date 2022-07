Putignano, il 9 luglio presentazione del libro “Il valore del dono”

L’evento di presentazione del libro dedicato a Domenico Mario Logroscino si svolgerà nel chiostro della biblioteca comunale di Putignano, nel centro storico della cittadina

PUTIGNANO – “Il valore del dono – Domenico Mario Logroscino e la Fondazione Leopardi nella sua Luce”. E’ il titolo del libro pubblicato dalla Fondazione Leopardi con l’obiettivo di recuperare un pezzo di storia, la sua prima pagina in realtà, attraverso il ritratto del suo fondatore sul quale fino ad ora poco e male si conosceva. Si tratta di una ricostruzione giornalistica fortemente voluta dall’attuale CdA e realizzata dalle componenti dello staff comunicazione dell’ente non profit: Silvia Lopriore, Rossana Paolillo e Daniela Sportelli. Le autrici, attraverso interviste e narrazioni del periodo in cui è avvenuto il lascito per la creazione della Fondazione “Leopardi nella sua Luce”, hanno curato un approfondimento, nato grazie ad un incontro tra la Presidente dell’ente, Francesca Sbiroli, ed il nojano avvocato Giuseppe Dipierro che in adolescenza aveva trascorso molti anni con Logroscino. Il lavoro è stato pubblicato nel corso del 2021 sul sito internet dell’ente fondazioneleopardi.it e sulle pagine social.

L’approfondimento, ricco di testimonianze, è oggi messo su carta stampata grazie ad una pubblicazione edita da AGA e curata dalla Presidente Francesca Sbiroli, coronata dalla prefazione firmata da Leo Palmisano e dall’editing e postfazione del giornalista Gianluigi De Vito. L’intento è lasciare all’Ente e alla comunità locale un documento che sia una base propositiva per ripartire dalla verità storica e documentale e da una riflessione sul valore del dono e del bene commune.

Il libro sarà presentato sabato 9 luglio, alle ore 19.00 nel suggestivo scenario del chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali del Comune, che patrocina l’evento, della Regione Puglia ed un eccellente esponente dell’ospedale di Putignano, ente a cui per primo fu destinato il lascito testamentario di Logroscino.

La presentazione, moderata dal giornalista Massimo Bianco, vedrà la partecipazione della Presidente della Fondazione Leopardi nella sua Luce, Francesca Sbiroli, con l’Assessora alla Cultura del Comune di Putignano, Rossana Delfine, la Consigliera Regionale Lucia Parchitelli, componente della Commissione Assistenza Sanitaria, e il Dr. Giovanni Festa, Direttore del reparto di Chirurgia del Presidio sanitario Santa Maria degli Angeli. Interverranno, inoltre, l’autrice Silvia Lopriore, lo scrittore Leo Palmisano ed il giornalista Gianluigi De Vito.

La Presidente della Fondazione Leopardi, Francesca Sbiroli, nel dare appuntamento alla presentazione, sottolinea: “Il file rouge delle pagine di questo libro è il dono, che nasce dall’amore dichiarato e dimostrato da Domenico Mario Logroscino per la nostra cittadina, che va potenziato, valorizzato, e non messo in sordina come purtroppo avvenuto. La presentazione del libro sarà per me un momento di condivisione con la comunità locale e di riflessione su polis e bellezza, dono e responsabilità, presente e futuro. Ascolteremo l’esperienza di eccellenza sanitaria del dr. Giovanni Festa, le buone pratiche politiche della Consigliera regionale Lucia Parchitelli, le penne schiette e passionali di Leo Palmisano e Gianluigi De Vito che regalano alla pubblicazione dignità e profonde riflessioni, oltre ad un elevato spessore filosofico e culturale; entrambi sottolineano il valore del dono, della responsabilità collettiva, della cura e dell’amore per la polis. Domenico Mario Logroscino è un esempio di generosità che abbiamo il dovere di preservare”.