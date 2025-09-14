A Putignano da domani cambiano le fermate del Trasporto Pubblico

Spostate 15 fermate e istituite nuove otto soste nell’ottica di migliorare la viabilità. Si parte lunedì 15 settembre con Ferrovie del Sud Est

PUTIGNANO (BA) – È partito il processo di riorganizzazione delle fermate del trasporto extra-urbano che l’Amministrazione Comunale di Putignano ha predisposto dopo aver incontrato i pendolari e analizzato con attenzione i dati con l’obiettivo di decongestionare il centro cittadino e rendere stabili e sicure le fermate del trasporto pubblico.

Fermate confermate

Viale Cavalieri di Malta 49

Viale Cavalieri di Malta 44

Via Lisbona 4 (S. Pietro Piturno)

S.P. 101 c/o Polo Liceale “Majorana-Laterza”

Via Petruzzi 107

Viale della Repubblica 39

Fermate spostate

Via Turi fr.33, spostata in Viale della Repubblica (400m)

Via Turi 33, spostata in Viale della Repubblica (400m)

Viale della Repubblica 68, spostata in Viale della Repubblica (200m)

Piazza Principe di Piemonte 3, spostata in Via Cavalieri di Malta (500m), in alternativa spostata in

Viale della Repubblica (800m)

Corso Umberto I 27, spostata in Via Cavalieri di Malta (450 m)

Corso Umberto I 64, spostata in Via Cavalieri di Malta (450m)

Via Cappuccini 11, spostata in Via Cavalieri di Malta (550m)

Via Cappuccini fr. 11, spostata in Via Cavalieri di Malta (550m)

Via Estramurale a Levante 162, spostata in via Federico II (230m), in alternativa Via Cavalieri di

Malta (350m)

Via Estramurale a Levante 131, spostata in Via Federico II (230m), in alternativa Via Cavalieri di

Malta (350m)

Largo San Domenico civ. 19, spostata in Viale Federico II (400m), in alternativa spostata in via

Cavalieri di Malta (550m) o Via Martiri delle Foibe (550m)

Largo San Domenico fr. 19, spostata in Viale Federico II (400m), in alternativa spostata in via

Cavalieri di Malta (550m) o Via Martiri delle Foibe (550m)

Viale Federico II fronte 7, spostata in Viale Federico II (30m)

Viale Federico II 7, spostata in Viale Federico II (30m)

Nuove fermate

Viale della Repubblica 90

Viale Federico II 17

Viale Federico II 15

Via Martiri delle Foibe 1

Via Martiri delle Foibe fronte 1

Via De Miccolis 2

Via De Miccolis fronte 2

S.C. San Nicola 10

S.C. San Nicola fronte 10

Ferrovie del Sud Est adotterà le nuove fermate a partire da lunedì 15 settembre.

Nelle prossime settimane saranno completati i lavori per l’installazione della nuova segnaletica.

Entro la fine del 2025 anche Sita Sud, Marozzi, MarinoBus, Flixibus e Itabus adotteranno le nuove fermate.