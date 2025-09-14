Camerata Musicale Salentina, “I Concerti per pianoforte e archi di Bach” a Lecce

Il 28 settembre, nella Chiesa di S. Irene, la Camerata Musicale Salentina inaugura la sua 56ª Stagione Concertistica. Protagonista della serata sarà la pianista Rosamaria Bene affiancata da Pier Paolo Del Prete, Maurizio Lillo, Cristian Musio, Marco Schiavone e Daniele De Pascalis

LECCE – La Camerata Musicale Salentina, storica associazione che da oltre cinquant’anni diffonde la grande musica a Lecce e in tutta la Puglia, inaugura simbolicamente la sua 56ª Stagione Concertistica con un concerto d’eccezione nella splendida cornice barocca della Chiesa di Sant’Irene a Lecce.

Domenica 28 settembre, alle ore 20, il pubblico potrà vivere un’esperienza musicale immersiva con “I Concerti per pianoforte e archi di Bach”, un programma interamente dedicato al genio di Johann Sebastian Bach. Protagonista della serata sarà la pianista Rosamaria Bene, affiancata da un ensemble di grande livello: i violinisti Pier Paolo Del Prete e Maurizio Lillo, la viola di Cristian Musio, il violoncello di Marco Schiavone e il contrabbasso di Daniele De Pascalis.

Il programma propone tre capolavori bachiani, ognuno con un carattere distintivo.

Il Concerto per pianoforte e archi in mi maggiore, BWV 1053, si distingue in particolare per i suoi movimenti esterni vivaci e brillanti, che alternano ritornelli orchestrali e episodi solistici per pianoforte, e un movimento centrale, una delicata e malinconica “Siciliana” che incanta per la sua atmosfera sospesa.

Il Concerto in la maggiore, BWV 1055 viene spesso considerato uno dei più maturi tra i concerti bachiani per tastiera: il primo movimento Allegro è caratterizzato da ritornelli vivaci e passaggi solistici fluidi, mentre il secondo movimento Larghetto offre una linea melodica lirica e avvolgente per il pianoforte.

Infine il Concerto in re minore, BWV 1052, un’opera di grande intensità e forza espressiva. Le sezioni esterne, Allegro, trasmettono energia e vigore ritmico, mentre il movimento centrale di questo concerto si fonda su un ground bass (o basso ostinato), cioè una linea di basso che si ripete invariata per tutta la durata del brano. Su questa base stabile il solista intreccia una melodia riccamente ornamentata, capace di esprimere intensità ed emozione. Questa tecnica, molto usata nel barocco, crea inoltre un suggestivo contrasto tra la regolarità della parte grave e la libertà inventiva della linea melodica, generando un effetto di grande forza espressiva.

Queste pagine musicali racchiudono l’essenza del linguaggio di Bach, dove rigore contrappuntistico, profondità emotiva e brillantezza solistica si fondono con eleganza e maestria.

Il concerto rappresenta poi l’attesa anteprima della nuova stagione della Camerata Musicale Salentina e sarà a ingresso gratuito, offrendo una preziosa occasione per avvicinare tutti – appassionati e curiosi – alla bellezza senza tempo di Bach, in uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio artistico e culturale leccese.

La Camerata Musicale Salentina conferma così il suo ruolo di punto di riferimento culturale nel panorama pugliese, continuando a valorizzare il territorio attraverso la musica di qualità. La nuova stagione, di cui questo concerto è solo l’anticipazione, si propone come un catalizzatore di cultura e bellezza, un patrimonio collettivo da condividere con le nuove generazioni.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

J. S. Bach:

Concerto per pianoforte e archi in Mi maggiore BWV 1053;

Concerto per pianoforte e archi in La maggiore BWV 1055;

Concerto per pianoforte e archi in Re minore BWV 1052

INFO

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com