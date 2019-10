Puglia, Losacco (Pd): “Bene Confindustria se funzione sociale nostre imprese”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “Sono condivisibili le parole del Presidente Fontana nell’Assemblea generale della Confindustria Bari-BAT sul ruolo che il nostro sistema imprenditoriale è chiamato a giocare per il futuro della Puglia.”

Lo scrive in una nota il deputato barese del PD, Alberto Losacco.

“È vero, abbiamo bisogno di un patto sociale che metta al centro il nostro bene più pregiato, il capitale umano. Il sistema-Puglia ha tutte le carte in regola per scrivere nuove pagine di virtuose di crescita e di sviluppo, come quelle che hanno qualificato in questi anni il comparto turistico.

Le imprese del nostro territorio devono essere aiutare sul terreno della competitività, attraverso politiche di forte semplificazione burocratica e con l’abbassamento del costo del lavoro.

La legge di Bilancio approvata questa notte dà un forte segnale attraverso gli incentivi per le imprese meridionali, l’abbassamento del cuneo fiscale, i bonus e le detrazioni per dare impulso ai consumi e, naturalmente, la sterilizzazione dell’aumento dell’IVA.

Il punto vero – conclude Losacco – è che le imprese pugliesi svolgono una funzione sociale di primo piano, e mi fa piacere che tutto questo sia emerso con forza dall’intervento di Fontana.”