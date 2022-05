“Northern Lights”, il 15 maggio al Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Il nuovo appuntamento di “MArTA in MUSICA” è un concerto corale; il maestro Alessandro Fortunato dirigerà il L.A. Chorus

TARANTO – È un viaggio nella musica corale nordica il prossimo appuntamento con “MArTA in MUSICA”, la rassegna di matinée domenicali all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, organizzata dallo stesso museo e dall’Orchestra della Magna Grecia.

Nelle sale espositive, a stretto contatto con la storia del bacino del Mediterraneo, domenica 15 maggio alle ore 12.00 (ingresso ore 11.45), si terrà il concerto “Northern Lights”.

Il maestro Alessandro Fortunato dirigerà il L.A. Chorus e ci condurrà sino agli “umori” nostalgici e in una dimensione onirica e mistica delle aurore boreali.

Si potrà viaggiare dal Mediterraneo al Baltico grazie ad autori come Arvo Pӓrt, Urmas Sisask, Ola Gjeilo, Ēriks Ešenvalds che hanno reso la musica corale una vera e propria esperienza sinestetica.

Sarà un concerto meravigliosamente corale dove le voci oltre a plasmare emozioni avranno la forza di raccontare panorami, atmosfere – spiega il Maestro Piero Romano, direttore artistico dell’Orchestra della Magna Grecia – Si tratta, d’altronde, del valore aggiunto di questo spettacolo che utilizza lo strumento vocale per l’espressività musicale.

A fare da testimonial della giornata sarà un altro unicum custodito all’interno della Pinacoteca “Ricciardi” del Museo, ovvero il dipinto di “Santa Cecilia che suona l’organo”, attribuito al pittore Rutilio Manetti e risalente al 1618-1625.

Si tratta di un’opera realizzata con la tecnica dell’olio su tela che rappresenta oggi anche l’unica testimonianza finora nota in Puglia riferita all’arte del pittore senese – spiega la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti – Straordinaria anche per l’applicazione di effetti luministici uniti all’accuratezza nella definizione dei panneggi.

Il biglietto per assistere a “Northern Lights” di domenica 15 maggio alle ore 11.45 nell’ambito di “MArTA in MUSICA. Le matinée domenicali” potrà essere acquistato nella sede dell’Orchestra della Magna Grecia (a Taranto, in Via Ciro Giovinazzi n° 28) e su www.eventbrite.it

Ingresso consentito dalle ore 11.15

Inizio ore 11.45

Il costo del biglietto è di euro 8,00.

Info e prenotazioni

Orchestra della Magna Grecia

Front Office: Via Giovinazzi n. 28 a Taranto

Sito web orchestramagnagrecia.it

Tel.+ 39 392 91 999 35

All’ingresso del MArTA il giorno del concerto sarà consegnato ad ogni possessore del biglietto del concerto un coupon della validità di una settimana (dalla domenica del concerto evento al sabato successivo) che darà diritto ad un ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Il coupon ha validità dalla domenica del singolo evento concerto fino al sabato successivo e deve essere utilizzato tassativamente entro lo stesso periodo per la prenotazione e per l’ingresso gratuito al Museo Archeologico Nazionale di Taranto inserendo il codice coupon sulla piattaforma e-ticketing del Museo Archeologico Nazionale di Taranto: https://www.shopmuseomarta.it L’ingresso al Museo del possessore del coupon è condizionato in ogni caso al numero di posti disponibili nella fascia oraria selezionata.