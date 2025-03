Nardò, il Museo incontra Ronald Leopold ed Emile Schrijver

L’evento si terrà sabato 5 aprile 2025, al Museo della Memoria e dell’Accoglienza di S. Maria al Bagno a Nardò

NARDO’ – Sabato 5 aprile saranno ospiti del Museo della Memoria e dell’Accoglienza, Ronald Leopold, Direttore della Casa di Anne Frank ed Emile Schrijver, Direttore del Quartiere Culturale Ebraico di Amsterdam.

I due ospiti, interverranno per condividere l’esperienza in qualità di direttori di alcuni tra più visitati e interessanti musei e siti di storia in Europa nell’ambito di un incontro aperto al pubblico. Offriranno, inoltre, il proprio punto di vista sul Museo ospitante e, in generale, sulle prospettive dei musei storici. Prenderà parte all’incontro Fabrizio Lelli, Direttore del Museo Ebraico di Lecce. Ad animare il dibattito, tra gli altri, Gary Feingold, referente Relazioni Internazionali del Museo della Memoria e dell’Accoglienza.

Nel corso del soggiorno a Santa Maria al Bagno, dal 4 al 6 aprile, Mr Leopold e Mr Schrijver visiteranno i siti rientranti nell’itinerario su i “luoghi dell’accoglienza” e della presenza ebraica nei centri storici di Nardò e Lecce. L’incontro è promosso dall’Amministrazione comunale nella persona dell’Assessore alla Cultura e ai Musei Giulia Puglia e da Fluxus Società Cooperativa, gestore del Museo.

Ingresso libero

Per informazioni. +393804739285