A Nardò iTEG, evento per il Turismo Enogastronomico Italiano

Dal 16 al 18 maggio, al Castello Acquaviva di Nardò, il Turismo Enogastromico al centro di games, formazione ed esperienze

NARDO’ – Dal 16 al 18 maggio le suggestive sale del Castello Acquaviva di Nardò ospiteranno la quinta edizione e settima tappa di iTEG, una nuova occasione per riformulare idee e progettualità attorno al Turismo Enogastronomico Italiano e l’Hospitality e una nuova formula innovata per parlare di eccellenze del made in Italy e produzioni locali a braccetto con l’arte e l’artigianato.

Non è una fiera, non è un’esposizione, non è un festival: ma allora cos’è iTEG? È un evento che sa fare rete, creare connessioni, spingere riflessioni attraverso il gioco e la dinamicità dell’esperienza, creare interazione con talk, masterclass e sessioni di coaching mirati per affrontare le sfide del settore e prepararsi ad un futuro più roseo del turismo enogastronomico, sostenibile e inclusivo, nei territori. A proposito di reti, quest’anno iTEG si accompagna ad un altro evento del territorio, Le Vie dell’Arte, del quale sposa gli obiettivi e con il quale condividerà il momento della serata di premiazioni, venerdì 16 maggio, al Teatro Comunale di Nardò.

Novità: il gaming

La nuova edizione prevede un fitto programma nel quale spicca l’idea del gaming: giocare è fare esperienza, apprendere, fare squadra e portare a casa un obiettivo, affinando nuove skills. Il comitato tecnico e la fondatrice Paola Puzzovio hanno deciso di arricchire le classiche attività di formazione che ruotano attorno al TEG con una serie di games, ovviamente a tema.

Tra questi, dopo il grande successo dello scorso anno, la seconda edizione della Green Factor Challenge con la sostenibilità come sfida e obiettivo; un game a squadre sul tema del vino in cui operatori e non si metteranno in gioco con una premiazione finale; la Sensorial Escape Room nelle segrete del Castello, dove i sensi giocheranno un ruolo cruciale alla scoperta di vino, birra e olio.

Formazione e coaching

L’Area Formazione è dedicata alla crescita professionale e alla condivisione di conoscenze, ospitando la sala iCLASS, con la Masterclass anche per i giornalisti con 3 crediti riconosciuti dall’OdG, e spazi dedicati a enti di formazione e partner del mondo del lavoro.

Un’opportunità per operatori del settore, professionisti e partecipanti di aggiornarsi, apprendere nuove competenze e fare networking.Nuova formula anche per i talk: nella Sala Consiliare del Castello si terranno gli iTALK dove 30 relatori interagiranno su temi chiave (TEG, sostenibilità, inclusione, lavoro) per il futuro del turismo alla presenza di un moderatore, quattro relatori nazionali e i restanti che collaboreranno con un intervento di alcuni minuti ciascuno.

Problema, svolgimento, risultato: così, al termine del talk si stileranno delle idee programmatiche da immettere nuovamente in circolo per il turismo enogastronomico.Infine, le sessioni di coaching, da 50 minuti ciascuna, rivolte agli operatori del settore affinché possano apprendere il giusto mood per sé stessi e per l’accoglienza dei viaggiatori.L’Hub EsperienzialeSi chiama iTEG Svela la Puglia On The Road l’Hub esperienziale posizionato all’esterno del Castello di Nardò: un luogo pensato per far scoprire le tradizioni locali e le eccellenze attraverso esperienze sensoriali coinvolgenti come laboratori e masterclass.

L’Hub Esperienziale di iTEG offre ai visitatori e agli operatori l’opportunità di vivere il meglio del turismo enogastronomico, immergendosi in un viaggio di sapori, profumi e tradizioni. Disponibile, per l’ingresso, l’iTEG Experience Card (a un numero limitato si può assegnare la card gratuitamente).iTEG ExcellenceIl Turismo Enogastronomico passa dal racconto delle materie prime, di quelle che diventano delle eccellenze riconosciute e apprezzate a tal punto da diventare a loro volta motivazione di viaggio. In questa sezione, esperti e produttori si confrontano per presentare prodotti certificati, riconosciuti e biologici, che sono alla base delle attività e delle esperienze di Turismo Enogastronomico.

Si alterneranno degustazioni in purezza, trasformazione dei prodotti e narrazione dei produttori.Eventi SpecialiNel corso di iTEG 2025, si terranno diversi eventi speciali: alcuni sono occasioni ulteriori di interazione e confronto come il Salotto degli Autori e il Salotto delle Reti, incontri B2B e B2C, altri ancora dei momenti di convivialità dai quali possono nascere scambi interessanti come AperiRete, AperiPress e un’esclusiva cena al Castello.

Tra questi momenti speciali, brilla la serata di venerdì 16 maggio durante la quale saranno premiate le eccellenze del turismo enogastronomico al Teatro Comunale di Nardò. Come partecipareL’iscrizione ad iTEG è gratuita previa registrazione sul sito www.i-teg.it. Per ulteriori info è possibile scrivere a iteg@peevents.it.Patrocini iTEGRegione Puglia; Provincia di Lecce; Comune di Nardò; Conservatorio Tito Schipa; Laica Salento; CIA Agricoltori Italiani; Confagricoltura LecceOrganizzazione iTEGMqallestimenti srl; Associazione Sweets & Snacks; PEevents srls