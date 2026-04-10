Mario Biondi Live il 16 maggio 2026 al Teatro Team di Bari

Mario Biondi celebra 20 anni di carriera segnata da stile, emozione e un legame unico con il pubblico di tutto il mondo; a maggio sarà nei teatri, in estate nelle location outdoor e da novembre nei teatri con nuove date

BARI – Il 16 maggio 2026 al Teatro Team di Bari si terrà il concerto di Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo straordinario: 20 anni di una carriera internazionale cominciata con l’esplosione del singolo “This is What You Are”, contenuto in “Handful of Soul”.

Da quel 2006, la carriera del crooner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 Paesi in cui si è esibito, e con certificazioni Oro e Platino dei suoi album.

I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con “This is What You Are” risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. Dopo la riedizione di dicembre “A Very Special Mario Christmas” con i classici del Natale e “Cool Yule (feat. Antonio Faraò)”, e dopo aver participato al 76° Festival di Sanremo ospite di Sayf con Alex Britti portando sul palco la cover di Ray Charles “Hit the Road Jack”, che si è classificata sul podio, Mario Biondi si prepara a un’altra speciale tappa di questi festeggiamenti!

Oggi, venerdì 10 aprile esce “Prova d’autore” (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il primo album in italiano del crooner, un’opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore e di cui ha curato arrangiamenti e produzione. Venti tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico! Da sempre Mario Biondi, infatti, è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360°.

È disponibile il pre-order https://bio.to/provadautore. L’album esce in digitale e in CD, mentre le copie da collezione in vinile saranno disponibili dall’1 maggio.

La copertina dell’album è un’opera di Fabio Ferrone.

È in radio e disponibile in digitale “CIELO STELLATO”. Un brano originale scritto dal cantautore, che gioca per la prima volta in lingua italiana su sonorità soul-jazz, morbide e raffinate, che raccontano la libertà non come fuga superficiale, ma come conquista interiore. Il video del brano è disponibile da oggi su Youtube.

Tracklist “Prova d’autore”:

1. Ciao dottore

2. Lo so

3. Questa sera

4. Tira sassi

5. Ai ai ai ai ai!

6. Aiutaci

7. Invisibile

8. Mentre vivo

9. Dimentichiamoci

10. Un cuore che non dà

11. Cinica

12. Il figlio

13. Si chiama resto

14. Ancorarsi ancora

15. Simili

16. Amami

17. Cielo stellato

18. Un’altra volta

19. Mi fai sentire

20. Forte

Da maggio Mario Biondi sarà in tour nei teatri delle più importanti città italiane.

Una celebrazione raffinata dei grandi successi di “Handful of Soul” e dell’intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l’eleganza delle sonorità soul-jazz, con grandi musicisti che lo accompagneranno sul palco. Ad accompagnare Mario in questa nuova avventura live ci saranno storici musicisti ma anche grandissime novità a partire dal Maestro Antonio Faraò uno dei più importanti pianisti jazz italiani riconosciuto a livello internazionale, considerato una figura di spicco grazie alla sua tecnica raffinata.

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e sui circuiti di prevendita abituali.

Di seguito le date:

3 maggio al Teatro San Domenico di Crema – data zero

5 maggio dal Teatro EuropAuditorium di Bologna

8 e 9 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano

11 maggio al Teatro Colosseo di Torino

13 maggio al Teatro Verdi di Firenze

16 maggio al Teatro Team di Bari

17 e 18 maggio al Teatro della Conciliazione di Roma

19 maggio al Teatro Augusteo di Napoli

21 maggio al Teatro Metropolitan di Catania

I concerti proseguiranno in estate, di seguito le prime date:

20 giugno al Musicastelle di Saint Pierre (AO)

3 luglio alla Mon Reve Music Arena di Taranto

8 luglio al Porto Turistico di Giulianova (TE)

12 luglio al Castello di San Giusto di Trieste

25 luglio nell’Area Archeologica di Morgantina ad Aidone (EN)

1 agosto all’Arena Plautina di Sarsina (FC)

4 agosto all’Anfiteatro Romano di Lucera (FG)

8 agosto all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati (MC)

11 agosto al Dromos Festival di S’Angelu, Neoneli (OR)

18 agosto al Parco Scolacium di Borgia (CZ)

20 agosto alla Versiliana di Forte dei Marmi (LU)

In autunno poi Mario Biondi tornerà nei teatri

Il tour è prodotto da Friends & Partners.

Radio Monte Carlo è la radio partner del tour.

Come sempre, all’attività in Italia, Mario Biondi affianca i concerti all’estero.

Con Mario Biondi sul palco, oltre al già citato Maestro Antonio Faraò (pianoforte), ci saranno Massimo Greco (polistrumentista e direttore musicale), Matteo Cutello (tromba), Giovanni Cutello (sassofono), Ameen Saleem (basso), Devid Florio (percussioni, chitarra e flauto) e David Haynes (batteria), che in alcuni show lascerà il posto a Nicolas Viccaro (batteria) o Francesca Remigi (batteria).

Artista dalle radici italiane profonde e dall’amore autentico per il soul e il jazz, Biondi ha costruito in vent’anni una carriera segnata da stile, emozione e un legame unico con il pubblico di tutto il mondo. Con un timbro vocale unico e una straordinaria capacità di evocare atmosfere emotive, si è confermato voce rara ed elegante della scena mondiale.

Negli anni ha ricevuto la stima di musicisti e band di fama internazionale, collaborando con artisti del calibro di Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chake Khan, Burt Bacharach, All Jarreau, Sarah Jane Morris, Till Brönner oltre a collaborazioni con grandi artisti italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero, Il Volo e molti altri. In questi anni si è esibito in location prestigiose, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, e nei più importanti Festival Jazz Soul del mondo.