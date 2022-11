Manfredonia, “Artisti di stagione”: incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa 2022-2023

La rassegna parte il 2 dicembre al Teatro Comunale Lucio Dalla dopo lo spettacolo “Tutti i cinema minuto per minuto”.Il programma di tutti gli appuntamenti

MANFREDONIA – “Artisti di stagione” è il momento in cui spettatori e artisti si ritrovano davanti a un bicchiere di vino per raccontarsi, ascoltarsi e trovare quello spazio di approfondimento tra aneddoti e storie mai raccontate prima.

Si tratta di un rito – che si terrà tra la Biblioteca comunale di Manfredonia e il Teatro Lucio Dalla – aperto alla città e a tutti coloro che avranno desiderio di dialogare con i registi e gli artisti presenti durante le Stagione di Prosa.

A curare gli incontri saranno i critici Marianna Masselli di “Teatro e Critica” e Alessandro Toppi caporedattore de “La Falena” e collaboratore di “La Repubblica Napoli”, assieme alla direzione di Bottega degli Apocrifi.

«Insieme a loro proveremo a scavare più a fondo, a guardare quello che non è evidente, immediato, quello che magari non salta agli occhi ma va direttamente a toccare le nostre corde emotive», spiega il direttore artistico della Bottega degli Apocrifi Cosimo Severo, che aggiunge: «Un appuntamento pensato per chi dopo uno spettacolo teatrale ha voglia di trattenersi un momento in più a far decantare quello che ha visto, o vuole semplicemente raggiungerci per conoscere da vicino gli artisti ospiti del cartellone».

Si parte venerdì 2 dicembre subito dopo lo spettacolo “Tutti i cinema minuto per minuto” del Circolo Bergman e si proseguirà nei giorni successivi di replica. All’incontro, guidato da Marianna Masselli saranno presenti il regista dello spettacolo Paolo Giorgio e l’autore delle musiche e sound designer Marcello Gori.

IL CALENDARIO DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON “ARTISTI DI STAGIONE”

15 dicembre 2022, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – incontro sullo spettacolo Natale in casa Cupiello.

Con Marianna Masselli, Alessandro Toppi, il regista Lello Serao, l’attore Luca Saccoia, ideatore del progetto artistico con Vincenzo Ambrosino.

28 dicembre 2022, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – incontro sullo spettacolo Donne all’Opera: il canto, la vita.

Con Stefania Marrone, Cosimo Severo, il soprano Francesca Rinaldi e l’attrice Tiziana Irti.

17 gennaio 2023, Biblioteca comunale – incontro sullo spettacolo La Bohème.

Con Marianna Masselli e gli artisti dello spettacolo.

26 gennaio 2023, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – incontro sullo spettacolo Il Mercante di Venezia

Con Alessandro Toppi, il regista Cosimo Severo, il musicista Fabio Trimigno, l’attore Salvatore Marci e la drammaturga Stefania Marrone.

9 febbraio 2023, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – incontro sullo spettacolo Insight Lucrezia.

Con Marianna Masselli, il regista Carlo Bruni e l’attrice Nunzia Antonino.

3 marzo 2023, Biblioteca comunale – incontro sullo spettacolo La bottega del caffè.

Con Alessandro Toppi e gli artisti dello spettacolo.

18 marzo 2023, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – incontro spettacolo From Syria. Is this a child?

Con Alessandro Toppi e gli artisti ideatori dello spettacolo Nicola di Chio e Miriam Selima Fieno.

31 marzo 2023, Teatro Comunale “Lucio Dalla” – incontro sullo spettacolo Alessandro. Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande.

Con Marianna Masselli, Alessandro Toppi e il regista Fabrizio Saccomanno.

La partecipazione a tutti gli appuntamenti di “Artisti di stagione” è gratuita.

L’iniziativa fa parte della Stagione di Prosa 2022-23 della Città di Manfredonia, ideata e fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi e dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, con il sostegno di Regione Puglia e Ministero della Cultura, in programma fino al 31 marzo 2023 al Teatro Comunale “Lucio Dalla”.

Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.