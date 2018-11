Lecce, totem multimediali interattivi in otto alberghi: online l’avviso pubblico

I dettagli

LECCE – È online l’Avviso pubblico rivolto alle strutture ricettive della città di Lecce per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di un “Totem multimediale interattivo”, contenente tutte le informazioni di carattere turistico, culturale, su iniziative, eventi, sulla mobilità cittadina utili per i turisti che visitano la città. Il Bando si sviluppa nell’ambito del Progetto “Patto per la Città di Lecce – Lecce Smart&Com”, finanziato dalla Regione Puglia, che prevede lo sviluppo di un sistema informativo attraverso l’implementazione di una piattaforma multicanale (Web, mobile, Totem) per la fruizione di indicazioni commerciali e dati turistici da parte di cittadini, turisti, visitatori, che avranno l’opportunità di scoprire le attrazioni turistiche, culturali e di fruire di servizi attraverso diversi canali interattivi tra cui Sito Web da personal computer, App da smartphone e Totem multimediali interattivi. I totem, che saranno presenti in location pubbliche già individuate per la loro valenza turistica – tra le quali il Castello Carlo V, il Sedile, il Must – Museo Storico della Città, l’ex Convento dei Teatini, l’ex Convento degli Agostiniani – saranno destinati anche ad alcune strutture ricettive della Città (Alberghi e Hotel) disponibili ad ospitare gli apparati con il solo onere di garantire il collegamento alle proprie reti elettrica e Internet. Gli 8 dispositivi, da collocare presso gli Hotel della città, saranno consegnati in comodato d’uso per due anni, con possibilità di proroghe e totale libertà di disdetta da ambo le parti.

“Questo progetto – dichiara il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandro Delli Noci – ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alle informazioni e alle offerte turistiche e commerciali della nostra città, attraverso l’uso della tecnologia. Riteniamo la presenza di totem multimediali interattivi con numerose indicazioni su eventi, attrazioni turistiche, sugli esercizi commerciali un ottimo servizio per chi visita la città e un servizio per tutte le strutture private che potranno così promuovere le proprie attività. La prossima settimana invieremo una lettera a tutti i B&B e alle altre strutture ricettive della città per comunicare la possibilità di configurare questi totem informativi a loro schermi touch screen già esistenti”.

Il bando e la domanda di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito www.comune.lecce.it. La scadenza è prevista per le ore 24,00 del giorno 2 dicembre 2018.