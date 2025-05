“Music for Life”, il 24 maggio al Raffo Parco Gondar di Gallipoli

Una serata di musica e solidarietà con Io Te e Puccia Orkestra accompagnati da Alla Bua, Antonio Castrignanò, Cesko, Crifiu, Cesare Dell’Anna, Enzo Petrachi, Giancarlo Paglialunga, Sud Sound System

GALLIPOLI – Sabato 24 maggio, il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospiterà “Music for Life”, una serata speciale dedicata alla solidarietà, in cui la musica fa del bene, davvero.

A partire dalle 21.00, il ritmo scatenato di Io Te E Puccia Orkestra sarà accompagnato da grandi featuring e partecipazioni! Gli artisti che si susseguiranno sul palco insieme a loro sono Alla Bua, Antonio Castrignanò, Cesko, Crifiu, Cesare Dell’Anna, Enzo Petrachi, Giancarlo Paglialunga, Sud Sound System.

Ad arricchire ulteriormente l’evento, il warm-up e aftershow sarà curato da Lu Puccione, Tetrixx, Alex De Salve e Riccardo Strafella.

Durante la serata, gli appassionati di musica potranno inoltre visitare il mercatino di dischi vintage organizzato in collaborazione con Città del Disco, un’occasione unica per scoprire rarità, edizioni speciali e vinili intramontabili, immergendosi ancora di più nella magia della musica.

Con “Music for Life” si conclude al Raffo Parco Gondar “Match for Life”, la campagna nazionale di sensibilizzazione e informazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa e gestita interamente da ADMO. L’’Ambulatorio Mobile di Admo sarà presente a partire dalle ore 18, per sensibilizzare i partecipanti all’evento e con la possibilità di iscrizione al Registro Donatori di Midollo Osseo.

L’iniziativa, per la sua importanza, ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio di Ministero del Lavoro e Politiche Sociali; Centro Nazionale Trapianti; Centro Nazionale Sangue; IBMDR e il Gruppo Italiano per il Trapianto di Midollo Osseo.

L’evento, organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un casco refrigerante per contrastare la caduta dei capelli causata dalla chemioterapia, vedrà la partecipazione di grandi artisti della scena musicale pugliese e sarà arricchito da un imperdibile mercatino di dischi vintage.

Music For Life è un evento promosso da ADMO e il sostegno di associazioni e comuni del territorio. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di numerosi comuni e associazioni locali e promossa da ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo, che da sempre si impegna per il supporto ai malati oncologici.

Ingresso Libero con Donazione Volontaria: il pubblico avrà la possibilità di contribuire liberamente alla causa, unendo il divertimento alla beneficenza.

Non mancate a questo appuntamento imperdibile: unitevi a noi per una notte di musica, energia, solidarietà e amore per il vintage.

La nuova stagione del Raffo Parco Gondar ha in calendario numerosi eventi tra musica, cultura, arte e sport.

Tra i nomi di questa nuova edizione i già annunciati di Luca Agnelli (12 luglio), Guè + Rose Villain (13luglio), Kid Yugi | Papa V | Nerissima Serpe | Fritu | Rrari Del Tacco (20 luglio), Fast Animal And Slow Kids (1° agosto), Sfera Ebbasta (4 agosto), VTN90 – Voglio Tornare Negli Anni ’90 (6 agosto), The Chemical Brothers Djset, Indira Paganotto and more per Echoes Music and Art Festival (9 agosto), Anna (11 agosto), 999999999, I Hate Models and more per Galactica Puglia (11 agosto), Teenage Dream (12 agosto), Fantasm, Klofama and more per Galactica Puglia (15 agosto), Luchè (16 agosto).

Non solo musica per l’estate 2025 al Raffo Parco Gondar, il più grande parco a tema d’Italia: la programmazione si completa con un’impronta che richiama i grandi festival europei, offrendo intrattenimento su più livelli. Oltre agli spettacoli musicali, sono previsti eventi dedicati a sport, teatro, arte, cultura, sociale e letteratura, in una location di 50mila mq pensata per un pubblico trasversale.

Spazio anche allo sport con la terza edizione dell’“Apulia Sport Convention”, il primo grande evento dedicato allo sport e al fitness del Sud Italia. Il 30 e 31 agosto, trainer, istruttori e palestre daranno vita a due giorni ricchi di attività e lezioni per tutte le età, garantendo energia, movimento e divertimento per tutti i partecipanti.

Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Raffo Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival. Main Partner 2025 Raffo, Regione Puglia; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Vivaticket, Tailoor.

START ORE 21:00

