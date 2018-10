Lecce è destinazione dell’anno ai Food and Travel awards

I dettagli

LECCE – Sulla base delle preferenze dei lettori, degli esperti del settore enogastronomico e turistico e della redazione di Food and Travel Magazine la città di Lecce è stata proclamata “Destinazione dell’anno 2018”.

La cerimonia di premiazione dei Food and Travel Awards 2018 si è svolta ieri sera in Sardegna al Forte Village a Santa Margherita di Pula. A rappresentare la città l’assessore al Turismo Paolo Foresio che ha ritirato il premio a nome di “tutti gli operatori della città di Lecce, a chi è in trincea ogni giorno facendo sacrifici e mettendoci tanta passione”.

“Grazie ai giornalisti, ai lettori e a chi ha sostenuto la nostra città in questa competizione – ha detto l’assessore Foresio – Un ringraziamento speciale a tutti gli operatori, a chi è in trincea ogni giorno facendo sacrifici e mettendoci tanta passione. Andiamo avanti con idee ben chiare, consapevoli che l’economia turistica della città di Lecce può ulteriormente crescere solo investendo nella qualità dei servizi, delle manifestazioni che rendano attrattiva la nostra città e nella qualità dell’offerta nel campo del food e dell’accoglienza. Un lavoro di squadra che quest’anno ha portato questo prestigioso risultato e che se perseguito porterà alla città tante altre soddisfazioni”.

Un ulteriore motivo di orgoglio per la città di Lecce è stato il premio come “ristorante emergente” conferito all’esercizio leccese “Bros” di Via Acaya.

I Food and Travel Awards sono dedicati “alle eccellenze italiane ed internazionali che si saranno contraddistinte per la loro qualità e per i loro servizi”. Oltre alla destinazione dell’anno saranno premiati il ristorante, l’hotel, il sommelier, il maitre, il vino, lo chef, la regione e il territorio che si sono contraddistinti nel 2018 nei settori dell’ospitalità, dell’accoglienza e del turismo di qualità. Alla manifestazione saranno presenti gli editori di tutto il mondo Food and Travel, sponsor, personalità, istituzioni, giornalisti di settore.

Food and Travel Magazine è un bimestrale internazionale, nato in Gran Bretagna nel 1995, editato nel mondo in inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo, italiano e turco. I suoi contenuti sono considerati di altissima qualità e spaziano dal mondo del food ai viaggi e al lifestyle.