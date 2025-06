“Salento Book Festival” 1l 17 giugno la presentazione

La XV edizione della rassegna itinerante dedicata ai libri, in programma da giugno a settembre, si terrà quest’anno in tredici comuni del Salento. Primo appuntamento martedì con Alessandro D’Avenia

NARDO’ (LE) – Parte martedì 17 giugno 2025 da Nardò (Le) la XV edizione del “Salento Book Festival”, la manifestazione letteraria itinerante organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, quest’anno con la collaborazione di Antonella Lattanzi e Massimo Bernardini.

La rassegna pugliese legata ai libri, per tutta l’estate porterà tra piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati, ma anche personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo, dello sport, ecc..

Quest’anno “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” fa tappa ad ARADEO, CASTRIGNANO DEI GRECI, COLLEPASSO, CORIGLIANO D’OTRANTO, CUTROFIANO, GALATONE, GALLIPOLI, MURO LECCESE, NARDÒ, NEVIANO, RACALE, SPECCHIA e TRICASE, tutti in provincia di Lecce, a cui si aggiunge uno speciale appuntamento nello storico store Candido 1859 di Maglie (Le).

Primi appuntamenti a Nardò e Neviano, quest’ultimo nuovo comune nel circuito della rassegna.

Il primo ospite sarà Alessandro D’Avenia. Lo scrittore martedì 17 giugno alle ore 21 in Piazza Cesare Battisti (nei pressi del Castello) a Nardò, partendo del suo ultimo libro “Resisti, Cuore – L’Odissea e l’arte di essere mortali”, esplorerà l’avventura che ognuno di noi è chiamato a fare, tra continui naufragi e salvezze, in cerca della propria Itaca.

Alessandro D’Avenia ripercorre i ventiquattro canti del poema come un’arte di vivere, e lo fa risplendere di tutta la sua luce. Ci accompagna attraverso l’opera come studioso di Lettere classiche che l’ha eletta a suo principale ambito d’interesse, come insegnante che da anni ne promuove la lettura integrale ad alta voce, come intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo. E nel raccontarci le peripezie di Ulisse vi ritrova la propria esperienza personale e il percorso di ogni uomo verso il proprio originale compimento esistenziale.

Giovedì 19 giugno primo appuntamento a Neviano, alle ore 21 in Piazza Concordia. Ospite Walter Veltroni che presenta il libro “Iris, la libertà” (Rizzoli). Racconta di una giovane donna temeraria che, con il fuoco negli occhi e la libertà nel cuore, ha combattuto per la nostra democrazia. Ispirandosi alla vita di Iris Versari, compone uno straordinario romanzo di amore e di lotta, narrandoci senza sconti di quei ragazzi che hanno scritto la Storia con il sangue e con il coraggio.

Successivi appuntamenti di giugno sono il 24 a Galatone con Massimo Bernardini, Marta Merlino e Marco Tardelli, il 25 a Tricase con Massimo Cannoletta, Massimo Bernardini e Federico Baccamo, il 29 con Massimo Adinolfi e Chiara Maci.

Il programma completo della XV edizione, con tutti gli ospiti, verrà svelato nella conferenza stampa che si terrà a Gallipoli (LE), nel giardino di Maison d’Enrì (Corso Italia, 136) lunedì 16 giugno alle ore 19.30. Ingresso riservato.

Introduce e modera:

AZZURRA DE RAZZA, Ufficio Stampa SBF 2025

Intervengono:

GIANPIERO PISANELLO, Direttore Artistico SBF 2025

ANTONELLA LATTANZI, Co-direttrice artistica SBF 2025

MASSIMO BERNARDINI, Co-direttore artistico SBF2025

ALBERTO PERSANO, La Sellerie Limited

GIUSEPPE MARCO LITTA, Direttore Regionale Campania, Puglia, Basilicata e Molise BPER Banca

ANNA VERONICA DE VITO, Presidente del Consiglio di Zona Lecce/Brindisi e Presidente di Area

Sociale Vasta Puglia Sud COOP 3.0

MARCO GIANNOTTA, Vice Presidente Puglia Culture

ASSUNTA TORNESELLO, Direttore UOC Oncoematologia Pediatrica Lecce

FERNANDO NAZARO, Vice Presidente Sezione Turismo Confindustria Lecce

ANNA TOMA, Presidente Commissione per le Pari Opportunità Provincia di Lecce

STEFANO MINERVA, Presidente Provincia di Lecce

SERGIO BLASI, Consigliere Regione Puglia

LOREDANA CAPONE, Presidente del Consiglio Regionale della Puglia

Sono presenti:

– SINDACI e ASSESSORI ALLA CULTURA dei COMUNI di ARADEO, CASTRIGNANO DEI GRECI,

COLLEPASSO, CORIGLIANO D’OTRANTO, CUTROFIANO, GALATONE, GALLIPOLI, MURO LECCESE,

NARDÒ, NEVIANO, RACALE e TRICASE

– PRO LOCO SPECCHIA

– SPONSOR e PARTNER

Dopo la Conferenza Stampa tradizionale taglio della torta e brindisi inaugurale della 15° edizione del SBF.

È possibile seguire la diretta della Conferenza Stampa sulle pagina FB del Salento Book Festival

Tutti gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.

Info: 348/5465650