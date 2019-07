La influencer Taylor Mega presenta al Blanc Beach Club di Leuca la sua linea di costumi Mega Swim

Appuntamento per venerdi 5 luglio 2019 ore 18

LECCE – Il mare del Salento accoglie la moda internazionale.Taylor Mega presenta al Blanc Beach Club di Leuca, in anteprima in Puglia, la sua nuova linea di costumi Mega Swim.

Venerdì 5 luglio in una delle location più suggestive ed eleganti di Santa Maria di Leuca l’evento che porterà nel Salento le creazioni estive della seguitissima influencerTaylor Mega. Il Beach ClubBlancLuxury Beach diventerà una vera e propria passerella sul mare. L’appuntamento, con ingresso libero, è per le 18sul Lungomare Cristoforo Colombo. Un evento che vedrà non solo sfilare modelle in costume ma anche tanta bella musica e l’esclusivo aperitivo firmato Blanc dei fratelli Giovanni e Francesco Pellegrino.

La linea esclusiva Mega Swim è disegnata in Italia da Taylor e Giada Todesco, due sorelle italiane.I pezzi sono molto semplici ed eleganti ma con un’inclinazione aggressiva, proprio come le sorelle.

Mega Swim è fatto a mano dalle sapienti mani delle donne balinesi e ogni pezzo è studiato per far sì che ogni ragazza possa apparire e sentirsi al meglio!

Blanc Beach Club è fascino ed eleganza. Un luogo che non ha bisogno di troppe parole perraccontarsi, lontani dalla confusione delle folle estive, accolti in un ambiente elegante minimal-chic, in una terrazza spalancata su un panorama da incanto.

La bellezza di Leuca la rende una delle località più esclusive del Salento.