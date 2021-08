La cantautrice Levante a Lecce per l’Oversound Music Festival

LECCE – Venerdì 6 agosto in Piazza Libertini a Lecce si terrà una tappa del tour “Dall’alba al tramonto” di Levante, cantautrice siciliana che negli ultimi anni tra “Festival di Sanremo”, “X-Factor” e numerose canzoni di successo è diventato uno dei personaggi più apprezzati dello scenario musicale italiano.

La sua performance coinciderà con il secondo appuntamento nel capoluogo salentino dell’Oversound Music Festival, un progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, che porterà sul palco di piazza Libertini importanti artisti della musica e dello spettacolo.

Claudia Lagona in arte Levante, è nata il 23 maggio 1987 a Caltagirone (CT) ed è rimasta in Sicilia fino ai 14 anni. Nel 2001 si è trasferita a Torino. Qui ha firmato dapprima un contratto con l’A&A Recordings Publishing e l’Atollo Records, con cui ha registrato il brano “Troppodiva” utilizzando lo pseudonimo Levante e poi con la Effemeridi. A queste esperienze è seguita una parentesi all’estero, nel Regno Unito. Qui nel 2013 con l’etichetta INRI ha inciso il singolo “Alfonso”, certificato disco d’oro dalla FIMI quattro anni più tardi. Questa sua crescita artistica è proseguita al passo con la popolarità della giovane cantautrice che nel 2014 è stata chiamata ad aprire i concerti di Max Gazzè. Sempre in quell’anno è uscito “Manuale distruzione”, che ha esordito all’ottava posizione della Classifica FIMI Album, è stato premiato in Puglia come “migliore opera prima” dall’Academy Medimex, è ha ricevuto una candidatura agli “MTV Europe Music Award” di Glasgow come “Best Italian Act” e arriva alle finali del “Premio Tenco” per il suo album d’esordio. Da qui è nata anche la collaborazione con Fiorello per il suo format “Edicola Fiore”. A questa prima raccolta discografica sono seguite “Abbi cura di te” nel 2015, “Nel caos di stanze stupefacenti “ nel 2017 e “Magmamemoria” nel 2019. In questo suo percorso artistico Levante ha avuto esperienze anche in televisione, in qualità di coach di “X-Factor”, Talent show di sky, come scrittrice, autrice di tre romanzi, tra cui “E questo cuore non mente” pubblicato lo scorso 8 giugno.

Levante sta girando l’Italia con un tour che prende il nome dal suo ultimo singolo “Dall’Alba Al Tramonto Live”. In abiti dal sapore vintage l’artista proporrà una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi, spaziando da canzoni piene di energia, come “Vertigine” e “Bravi tutti voi” e “Non me ne frega niente”, fino alle ballad dal sapore più malinconico diventate tratto caratteristico dell’artista siciliana, tra cui “Sirene” e “Abbi cura di te”.