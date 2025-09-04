“Il Teatro della Città. La Città del Teatro” a Lecce

Sabato 6 settembre 2025, alle ore 9.45, l’appuntamento è presso l’Heritage Desk – Museo S. Castromediano di Lecce

LECCE – In occasione di Tempora Contempora #6, focus internazionale sul linguaggio del corpo nelle arti performative contemporanee progettato da AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore, prende forma il progetto e percorso “Il Teatro della Città. La Città del Teatro”, curato da Fabio Grasso.

Un itinerario esperienziale che conduce nei luoghi simbolo del teatro e della cultura leccese.

Il percorso

I partecipanti saranno guidati in una narrazione itinerante che toccherà luoghi emblematici della città:

– Laflis – Living archive floating islands, archivio vivente dell’Odin e di Eugenio Barba e Julia Varley

– Archivio Carmelo Bene

– Piazza Duomo

– Piazza Falconieri

– Teatro Giovanni Paisiello

Le visite guidate all’interno degli archivi saranno curate dal personale del Polo Biblio – Museale di Lecce.

L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle ore 9:45 presso l’Heritage Desk – Museo S. Castromediano.

Le prime 10 prenotazioni sono gratuite.

“Il Teatro della Città. La Città del Teatro” è sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito di “Heritage Hub: Prima rassegna di percorsi culturali e storytelling salentino” – progetto promosso dal Consiglio Regionale della Puglia (Det. Dir. 230 del 18/07/2025).

Info e prenotazioni:

WhatsApp ‪+39 351 5032693

Tel. ‪+39 327 6956111

 

