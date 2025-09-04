“Il Teatro della Città. La Città del Teatro” a Lecce

Sabato 6 settembre 2025, alle ore 9.45, l’appuntamento è presso l’Heritage Desk – Museo S. Castromediano di Lecce
LECCE – In occasione di Tempora Contempora #6, focus internazionale sul linguaggio del corpo nelle arti performative contemporanee progettato da AMA – Accademia Mediterranea dell’Attore, prende forma il progetto e percorso “Il Teatro della Città. La Città del Teatro”, curato da Fabio Grasso.
Un itinerario esperienziale che conduce nei luoghi simbolo del teatro e della cultura leccese.
Il percorso
I partecipanti saranno guidati in una narrazione itinerante che toccherà luoghi emblematici della città:
– Laflis – Living archive floating islands, archivio vivente dell’Odin e di Eugenio Barba e Julia Varley
– Archivio Carmelo Bene
– Piazza Duomo
– Piazza Falconieri
– Teatro Giovanni Paisiello
Le visite guidate all’interno degli archivi saranno curate dal personale del Polo Biblio – Museale di Lecce.
L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle ore 9:45 presso l’Heritage Desk – Museo S. Castromediano.
Le prime 10 prenotazioni sono gratuite.
“Il Teatro della Città. La Città del Teatro” è sostenuto dal Consiglio Regionale della Puglia nell’ambito di “Heritage Hub: Prima rassegna di percorsi culturali e storytelling salentino” – progetto promosso dal Consiglio Regionale della Puglia (Det. Dir. 230 del 18/07/2025).
Info e prenotazioni:
WhatsApp +39 351 5032693
Tel. +39 327 6956111