I Concerti del Chiostro: a Sternatia Enrico Pieranunzi Trio

Giovedì 4 settembre, in Piazza Castello, a Sternatia nuovo appuntamento con I Concerti del Chiostro; andrà in scena “Unlimited” dell’Enrico Pieranunzi Trio

STERNATIA – I Concerti del Chiostro, festival diretto da Luigi Fracasso, in programma fino al 29 ottobre 2025, si snoda lungo 13 appuntamenti, con oltre 40 musicisti protagonisti in cinque comuni del Salento (Galatina, Soleto, Cutrofiano, Sternatia e Nardò), proponendo un cartellone di artisti di forte richiamo, composto attraversando i generi, dalla classica – che rimane il cuore della rassegna – al jazz al blues, con incursioni nella musica pop e cantautorale.

Dopo l’apertura di domenica 31 agosto con Raphael Gualazzi, giovedì 4 settembre alle ore 21 (ingresso ore 20.30) in Piazza Castello a Sternatia andrà in scena “Unlimited” dell’Enrico Pieranunzi Trio: un’affascinante esplorazione jazzistica, dove il pianismo raffinato di Pieranunzi si intreccia con il dinamismo ritmico della sezione ritmica, dando vita a un suono libero, elegante e sorprendente. Un’esperienza musicale che supera confini e aspettative.

Nell’abbondantissima discografia di Enrico Pieranunzi il trio occupa certamente un posto di grande rilievo. Molti suoi CD con trii americani, europei ed italiani sono ormai veri e propri classici del genere. Il trio con Luca Bulgarelli e Mauro Beggio è, da molti anni, quello con cui il pianista italiano si presenta più spesso ai pubblici dei concerti nazionali e internazionali. Una formazione in cui l’interplay fra i tre componenti e un repertorio sempre variegato, che spazia dagli originali del pianista a standard rivisitati con molta originalità, garantiscono un altissimo grado di spettacolare comunicativa.

Ingresso gratuito.

Lunedì 8 settembre tappa a Soleto. In Largo Osanna alle ore 21 (ingresso ore 20.30) EUGENIO FINARDI TUTTO ’75-’25 ACOUSTIC DUO. Insieme al protagonista, sul palco Giuvazza Maggiore, su chitarra, loop, cori: regalano un concerto che è un viaggio intimo e autentico tra i brani più amati del cantautore, rivisitati con arrangiamenti essenziali che mettono in luce la forza delle parole e la profondità delle emozioni. Un incontro speciale con la musica che ha segnato intere generazioni.

Con il passare degli anni, la voce di Eugenio è diventata uno strumento duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che toccano temi universali. Ciò che continua a distinguere Finardi è la sua spontaneità e la capacità di instaurare un autentico dialogo con il pubblico, rendendo ogni concerto un’esperienza unica.

Per festeggiare cinquant’anni dal suo primo album, è tornato con un nuovo tour e un nuovo disco intitolato TUTTO.

Dopo il successo di Euphonia Suite, con ottanta date in tre anni, Finardi presenta uno spettacolo in cui propone le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di carriera che lo ha consacrato come uno degli artisti più originali della Canzone d’Autore italiana.

Accanto ai grandi successi, non mancheranno brani tratti dal nuovo album omonimo, un lavoro che stupisce per sonorità innovative e per la creatività inesauribile di un artista capace di raccontare il presente con lucidità e profondità.

Ingresso gratuito.

Dopo Raphael Gualazzi Orchestra, “Unlimited” Enrico Pierannunzi Trio ed Eugenio Finardi “Tutto ’75-‘25” Acoustic Duo, il festival prosegue con Paolo Conte Original Ensemble, “More Morricone” con Giovanni Ceccarelli, Ferruccio Spinetti e Cristina Renzetti, Joaquin Palomares-Bruno Canino, Matteo Isaia Suffianò, Pierluigi Camicia, “Le otto stagioni” con Scipione Sangiovanni e Nadia Ischia, Daniele Di Bonaventura, Michele Campanella, Richard Galliano, Orchestra Oles con Bartosz Zurakowski e Luigi Fracasso.

La XXV edizione del Festival I Concerti del Chiostro è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), con il sostegno della Regione Puglia.

È organizzata dall’associazione musicale I Concerti del Chiostro APS, con il contributo e il patrocinio di Città di Galatina, Comune di Soleto, Comune di Cutrofiano, Comune di Sternatia e Città di Nardò, con il patrocinio del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce e in collaborazione con il Club Unesco di Galatina e della Grecìa Salentina.

IL VIAGGIO TRA GENERI DELLA XXV EDIZIONE

Il festival regala un viaggio musicale straordinario, che intreccia generi, epoche e linguaggi diversi, mantenendo sempre altissima la qualità artistica. Dai grandi nomi della musica classica come Michele Campanella, Bruno Canino e Pierluigi Camicia, all’imperdibile interpretazione del Concerto n. 3 di Beethoven con Luigi Fracasso al pianoforte e Bartosz Zurakowski sul podio, alla guida dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento.

Accanto a loro, le sonorità intense di Richard Galliano, il tocco raffinato di Enrico Pieranunzi Trio, l’energia del Paolo Conte Original Ensemble, il racconto acustico di Eugenio Finardi, e l’eleganza di Gualazzi con l’Orchestra Maderna, impreziosita dalla presenza di Danilo Rossi.

Un cartellone ricco, trasversale, capace di parlare a pubblici diversi, unendo qualità e passione in una rassegna che da 25 anni fa della musica un’esperienza viva, condivisa e indimenticabile.

“Celebriamo questo anniversario con un programma ricco, vibrante e impreziosito dalla presenza di artisti di fama internazionale. Ogni luogo scelto per i concerti, con il suo fascino e la sua storia, farà da cornice a esibizioni uniche, pensate per emozionare e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Ringrazio di cuore le amministrazioni comunali per il loro prezioso sostegno, i giovani volontari che ogni anno portano energia e entusiasmo al nostro progetto e naturalmente il pubblico, affezionato e sempre partecipe da venticinque edizioni.

Anche quest’anno proseguiremo con le matinée dedicate alle scuole, convinti che avvicinare i più giovani alla musica sia una missione fondamentale.

Siamo pronti a vivere insieme questa XXV Edizione, nel segno della musica, della bellezza e della condivisione autentica”. (Antonio Palumbo, presidente dell’Associazione I Concerti del Chiostro APS)

“Venticinque anni di storia. Un traguardo importante, che non rappresenta solo il passare del tempo, ma il consolidarsi di un progetto culturale che ha saputo crescere anno dopo anno, rinnovandosi, aprendosi a nuovi linguaggi e coinvolgendo un pubblico sempre più vasto e affezionato.

In questi 25 anni, il Festival ha attraversato trasformazioni, ha ampliato la sua rete di collaborazioni, ha ottenuto l’adesione e il sostegno di più Comuni, diventando punto di riferimento per il territorio. Un percorso fatto di passione, visione, impegno e condivisione, che ha trovato anche il riconoscimento istituzionale del Ministero della Cultura: un segnale forte del valore artistico e culturale del progetto.

Oggi celebriamo questi 25 anni non come un punto d’arrivo, ma come una nuova partenza, con l’entusiasmo di sempre e la voglia di continuare a generare bellezza, musica e comunità”. (Luigi Fracasso, direttore artistico de I Concerti del Chiostro)

