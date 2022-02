Il Cus Bari vince a Rutigliano dopo l’impegno di coppa

BARI – Sabato 12 febbraio nel Tensostatico Comunale di Rutigliano si è svolta la seconda giornata del girone di ritorno del campionato C2 girone A di Calcio a 5 che ha visto di fronte i padroni di casa dell’Audax e il Cus Bari, terminata con il risultato di 3-5.

Nonostante i baresi siano scesi in campo con un po’ di stanchezza in più rispetto ai rutiglianesi per via del match di Coppa Puglia contro il Futsal Terlizzi, diretti avversari in campionato, sono riusciti a strappare un’altra vittoria, in una gara piuttosto equilibrata, giocata bene da entrambe le parti e nella quale le emozioni non si sono risparmiate.

“Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata – ha affermato l’allenatore cussino Claudio Catinella – che ha confermato a pieno quello che sapevamo tutti, ovvero che fosse un avversario difficile da battere. Devo ammettere che hanno una situazione in classifica bugiarda rispetto a quello che abbiamo visto in campo sabato”.

A metà classifica l’Audax, nel pieno spirito del proprio nome, ha affrontato i biancorossi secondi in classifica a testa alta, in una gara che li ha visti cedere il passo solo sul finale. Il primo tempo è stato combatuto e ha visto andare a rete Francesco Straziota e Gianluigi Mazzilli per il Cus e Vito Passeri per i padroni di casa. Sul 1-2 negli spogliatoi il Cus Bari ha avuto l’occasione di concentrarsi meglio per la ripresa. Così dopo qualche minuto di gioco i baresi hanno siglato il terzo gol con Straziota alla sua 15 rete in questo campionato. Ma la partita è stata riaperta dalla squadra di Rutigliano, prima grazie a un’autorete e poi con la rete di Gridi Gerdeci che ha portato il risultato in parità. Dopo lo schiaffo morale ricevuto i cussini hanno spinto sull’acceleratore e in una ripartenza, ancora una volta con Mazzilli, sono tornati in vantaggio. Per riacciuffare il pareggio, sul finale, l’Audax ha utilizzato il portiere di movimento. Ma i baresi, attenti, hanno approfittato del fianco scoperto della squadra di casa e hanno segnato il quinto gol con Francesco Sicilia, chiudendo la partita.

“Non era facile mantenere la concentrazione dopo l’impegno di coppa di martedì, che ci ha tolto parecchie energie. Bene così, continuiamo la nostra striscia positiva di risultati e aspettiamo la prossima partita, che ci vedrà giocare in casa”.