“Valle d’Itria Summer Tasting” domani a Martina Franca

Per la prima volta l’atrio del Palazzo Ducale di Martina Franca accoglierà domenica 24 agosto “Valle d’Itria Summer Tasting” che celebra le eccellenze enologiche e olearie di Puglia

MARTINA FRANCA (TA) – La Fondazione Italiana Sommelier Puglia è lieta di presentare “Valle d’Itria Summer Tasting”, un grande evento aperto al pubblico che celebra le eccellenze enogastronomiche pugliesi. Il Wine Festival, in programma domani, domenica 24 agosto, dalle ore 19.00, trasformerà il suggestivo Palazzo Ducale di Martina Franca (Ta) in una cornice di profumi, sapori e saperi, riunendo in un unico format la celebrazione dei vini e degli oli extravergine d’oliva più prestigiosi della regione.

L’evento, organizzato da Fondazione Italiana Sommelier Puglia e RP Consulting, è un progetto realizzato con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale e gode del patrocinio del Comune di Martina Franca.

Un format innovativo, che unisce aree di degustazione, intrattenimento artistico e momenti di approfondimento culturale. Al centro della manifestazione ci sarà il prestigioso Concorso a Premi dei migliori vini e oli di Puglia 2025, promosso dalla città di Martina Franca.

Una giuria tecnica di altissimo profilo, composta da esperti, docenti universitari e giornalisti specializzati di livello nazionale e internazionale, avrà il compito di valutare e premiare i migliori prodotti. I riconoscimenti attesi includono il Premio Negroamaro, il Premio Primitivo di Manduria, il Premio Primitivo di Gioia del Colle, il Premio Vino della Critica, il Premio Olio EVO Monocultivar di Puglia, il Premio Olio EVO Blend di Puglia e il Premio Olio EVO della Critica.

Programma

A partire dalle ore 19.00, si terrà una degustazione tecnica con i grandi vini premiati con il massimo riconoscimento dei “5 Grappoli” e degli oli “5 Gocce” dalla Guida Bibenda 2025, condotta dai relatori ufficiali nazionali di Fondazione Italiana Sommelier Puglia, riservata a produttori e addetti ai lavori, che si concluderà con la cerimonia di consegna diplomi ai nuovi Sommelier della Fondazione Italiana Sommelier.

Dalle ore 20.00, il Festival si animerà con l’apertura della Grande Enoteca e Oleoteca delle eccellenze pugliesi, un’area dove il pubblico potrà incontrare i produttori, ascoltare le loro storie e degustare direttamente i prodotti. Parallelamente, i visitatori potranno intraprendere un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso il Corner food, con piatti iconici della tradizione pugliese.

I partner dell’evento, tra cui il Festival della Valle d’Itria, l’Associazione dei Produttori del Capocollo di Martina Franca, Masseria Cappella, il Consorzio di Tutela Vini DOC Gioia Del Colle e il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC e DOCG contribuiranno a rendere l’esperienza indimenticabile.

Tra le prelibatezze, si potranno assaporare i formaggi e i prodotti da forno di Masseria Cappella, i celebri salumi dell’Associazione dei Produttori del Capocollo di Martina Franca, gli spaghetti all’assassina di Urban Assassineria Urbana di Bari e i tradizionali panzerotti fritti prodotti da Cultura a Tavola. Ogni assaggio diventerà un viaggio nel cuore del territorio.

Dichiarazione

«Porteremo in Valle d’Itria uno dei più grandi eventi dedicati al vino e all’olio extravergine d’oliva, all’interno del suggestivo Palazzo Ducale di Martina Franca, straordinaria bellezza barocca della nostra Puglia», dichiara il presidente di Fondazione Italiana Sommelier Puglia, Giuseppe Cupertino.

«Sarà un appuntamento che unirà la bellezza del contesto a una degustazione con i migliori vini e oli pugliesi. Quest’anno, inoltre, abbiamo sposato l’idea del Sindaco Gianfranco Palmisano e della sua amministrazione di portare un’importante novità: un concorso titolato alla Città di Martina Franca che valorizza le migliori produzioni e, soprattutto, la possibilità per tutti di accedere a una degustazione diffusa e democratica, aperta a tutti. Un’occasione unica per degustare vino, olio ed eccellenze gastronomiche, testimoniando la crescita straordinaria di un comparto che è il vero orgoglio della nostra regione».

I partner tecnici dell’evento sono Cippone & Di Bitetto, Acqua Lauretana, Ceramiche Nicola Fasano Grottaglie, Belbo Sugheri, Cosmapack, Suglia srl e Diam.