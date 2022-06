A Francavilla Fontana una giornata di orientamento per gli studenti

Domani a Castello Imperiali la presentazione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori

FRANCAVILLA FONTANA – Domani, martedì 7 giugno dalle 9.30 Castello Imperiali ospiterà una giornata dedicata all’orientamento dei diplomandi delle scuole superiori pugliesi.

Al centro della manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale con il coordinamento del prof. Giovanni Semeraro, ci sarà la presentazione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori di cui il Comune di Francavilla Fontana è socio fondatore, ovvero l’ITS Aerospazio Puglia e l’ITS MI.TI. Moda.

“In questi anni abbiamo investito per accrescere le opportunità formative dei nostri studenti. Il sistema degli ITS – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – garantisce un sicuro approdo nel mondo del lavoro per i ragazzi e, al contempo, fornisce la manodopera qualificata richiesta dal mercato.”

La Giornata, cui hanno aderito già oltre 130 studenti, è strutturata in due sessioni mattutine che daranno la possibilità alle studentesse e agli studenti di conoscere da vicino l’articolazione dell’offerta formativa direttamente dalla voce dei responsabili dei percorsi.

Alla manifestazione prenderanno parte il Sindaco Antonello Denuzzo, il prof. Giovanni Semeraro, referente dell’Amministrazione Comunale negli ITS, il prof. Antonio Ficarella, Presidente dell’ITS Aerospazio Puglia, il dott. Luciano Barbetta, Presidente dell’ITS MI.TI. Moda, la Prof.ssa Beatrice Monopoli, dirigente dell’ITST Fermi e la prof.ssa Anna Maria Mele, dirigente dell’IISS Ettore Majorana.

“Gli ITS si stanno affermando come un punto fermo del nostro sistema formativo. Ogni giorno – prosegue il prof. Giovanni Semeraro – le aziende chiedono al mercato professionalità sempre più specialistiche. Grazie a questi corsi è possibile per i ragazzi acquisire competenze che nel breve periodo si trasformano in occupazione stabile e di qualità.”

Nelle Sale Mogavero e Belvedere si terranno le presentazioni dei corsi dell’ITS Aerospazio per le qualifiche di tecnico superiore per la mappatura, il rilievo e l’ispezione mediante droni, operatore aeroportuale, manutentore di aeromobili e additive manufacturing aeronautico. Le attività sono coordinate dalla dott.ssa Lina Talmesio e dal prof. Antonio Iaia.

Nella Sala Leonardo, a cura del dott. Giuseppe Negro, troveranno spazio i percorsi promossi dall’ITS MI.TI. “Moda” come tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo del prodotto, il coordinamento e l’organizzazione dei processi produttivi, la realizzazione di prototipi e campioni manuali e digitali, l’innovazione del processo e marketing del prodotto.